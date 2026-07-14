Chính thức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án cao tốc Bắc - Nam từ 20 giờ ngày 15.7.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án cao tốc Bắc - Nam gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ kể từ 20 giờ ngày 15.7. Đây là 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ chính thức thu phí từ 15.7

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15.8. Với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15.9.

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Trước đó, thông tin về tiến độ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã ký hợp đồng với nhà đầu tư 21 trạm, trong đó 20 trạm dừng nghỉ bàn giao mặt bằng đầy đủ, một trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 16%. Hiện, có 11/21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu; 3 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành, khai thác trạm tạm; 6 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư huy động tổng thể nguồn lực để hoàn thành công trình dịch vụ công trong tháng 6, đưa vào khai thác trước 15.7 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15.7 tới. Ba trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm: La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai.

Theo Mai Hà (TNO)