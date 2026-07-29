Kiểm tra tiến độ triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chiều 28-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra thực tế việc triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã kiểm tra thực tế hiện trường triển khai Dự án nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh, đoạn gần nhà thờ Sông Cát (phường Quy Nhơn Bắc), đập Lạc Trường thuộc sông Cát và trục tiêu Đại học Quang Trung thuộc sông Cây Me (phường Quy Nhơn Đông); đồng thời, kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đập dâng Cây Dừa tại xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra dự án đập dâng Cây Dừa. Ảnh: Hồng Thương

Tại hiện trường, các đơn vị thi công Dự án nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh đang huy động nhân lực, phương tiện triển khai các hạng mục phát quang cây cối, nạo vét, khơi thông dòng chảy các nhánh sông Hà Thanh. Tiến độ triển khai được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra.

Các địa phương tiếp tục vận động người dân di dời công trình lấn chiếm nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công. Riêng dự án đập dâng Cây Dừa có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng đến nay đã đạt khoảng 50% khối lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và địa phương trong triển khai dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai các dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập lụt ở khu vực hạ lưu, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đoạn qua trục tiêu Đại học Quang Trung. Ảnh: Hồng Thương

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc di dời các công trình lấn chiếm hành lang sông theo phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu cắm mốc đến đó để tránh tái lấn chiếm.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đập dâng Cây Dừa. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công; hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành thông suốt tất cả các công trình trước mùa mưa bão 2026.