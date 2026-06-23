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Khẩn cấp nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh trước mùa mưa bão

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh nhằm khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ và giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực hạ du trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành, dự án sẽ tập trung xử lý tình trạng bồi lấp, ách tắc dòng chảy tại các tuyến và nhánh tiêu thoát lũ trọng yếu thuộc hạ du sông Hà Thanh. Phạm vi triển khai gồm các khu vực thuộc xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Các hạng mục chính gồm: phát quang, nạo vét lòng sông và khơi thông dòng chảy nhằm khôi phục, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế tình trạng ngập sâu, ngập kéo dài, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

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Hạ lưu sông Hà Thanh qua nhánh sông Cát đang bị cây cối, công trình xây dựng trái phép trong hành lang đê gây cản trở lối thoát nước. Ảnh: Trọng Lợi

Đợt mưa lũ lớn xảy ra vào tháng 11-2025 đã gây ngập sâu trên diện rộng tại khu vực hạ du sông Hà Thanh, thời gian thoát lũ kéo dài, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mặc dù địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đến nay, nhiều đoạn sông, nhánh sông vẫn bị bồi lấp, cản trở dòng chảy. Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc triển khai dự án được xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Dự án có tổng kinh phí dự kiến hơn 15,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện, hoàn thành trong năm 2026.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai theo cơ chế đặc thù đối với công trình xây dựng khẩn cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Ngày 22-6, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai - cho biết: Chính quyền các địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, đầu tháng 7 năm nay, đơn vị thi công bắt đầu triển khai các công việc liên quan.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; đồng thời, yêu cầu chính quyền các địa phương liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đơn vị thi công và bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án.

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