Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Tiến độ thực hiện quá chậm

Dự án Phương Mai Bay Resort nằm tại điểm số 2 Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến thuộc Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư ngày 10-9-2018, điều chỉnh vào ngày 6-9-2021, có diện tích 30,3 ha, thực hiện đến tháng 7-2024 (tiến độ dự án đã được tỉnh chấp thuận gia hạn thêm 24 tháng).

Mục tiêu của chủ đầu tư là xây dựng khu du lịch resort cao cấp gồm 600 phòng khách sạn 5 sao; 600 phòng khách sạn 4 sao; 166 phòng biệt thự, kết hợp với du lịch sinh thái biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao… Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.789 tỷ đồng.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Dự án Phương Mai Bay Resort đã được UBND tỉnh phê duyệt, cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của dự án được chia thành 3 khu vực chính.

Trong đó, khu khách sạn cao tầng nằm ở phía Tây dự án, tiếp cận với QL 19B cùng với khu nhà đón tiếp để tạo điểm nhấn, tạo thuận lợi cho việc phục vụ du khách. Khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm tại khu vực trung tâm dự án và phía Đông dự án để có tầm nhìn hướng biển.

Khu dịch vụ được tổ chức ở phía Bắc dự án và tổ chức xen kẽ với các hạng mục nghỉ dưỡng, gồm các công trình: khu vui chơi nước; khu vui chơi thiếu nhi; khu spa - massage; CLB biển; trung tâm hội nghị; nhà hàng... Cùng với đó là hệ thống cây xanh, hồ nước cảnh quan được tổ chức xen kẽ với các hạng mục công trình, đảm bảo môi trường vi khí hậu cho dự án.

Với quy mô và cơ cấu không gian kiến trúc cảnh quan đó, dự án được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trên lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Tuy vậy, dự án này lại thực hiện quá chậm, tiến độ ì ạch kéo dài.

2 căn biệt thự mẫu của Dự án Phương Mai Bay Resort có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: T.S

Trên thực địa, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thành tường rào cổng ngõ và một số hạng mục như: xây 2 căn biệt thự mẫu, kè chắn sóng, bãi đỗ xe, còn lại là bãi cát trống mênh mông.

Vì thế, tháng 5-2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư đối với dự án với số tiền 85 triệu đồng.

Điều đáng nói là sau khi bị xử phạt, tiến độ triển khai thực hiện dự án vẫn không có chuyển biến tích cực. Đó là lý do Ban Quản lý KKT tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-BQL ngày 23-8-2024 về việc ngừng hoạt động toàn bộ Dự án Phương Mai Bay Resort trong thời hạn 12 tháng để nhà đầu tư khắc phục các vi phạm.

Không để trì trệ kéo dài

Không thể chấp nhận sự trì trệ kéo dài của Dự án Phương Mai Bay Resort, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Ban Quản lý KKT tỉnh làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để xác định rõ mốc tiến độ triển khai dự án.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chi tiết kết quả thực hiện, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chậm tiến độ; ký cam kết tự nguyện chấp thuận chấm dứt và thu hồi dự án, không khiếu nại khi tiếp tục vi phạm cam kết với tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, tại buổi làm việc ngày 30-12-2025, đại diện Công ty CP Phương Mai Bay cho rằng, Dự án Phương Mai Bay Resort là dự án tâm huyết và công ty đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để thực hiện.

Sau nhiều năm, khu vực thực hiện Dự án Phương Mai Bay Resort vẫn là một bãi cát trống mênh mông. Ảnh: T.S

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, tiến độ của dự án vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Doanh nghiệp này mong muốn được xem xét, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện và hoàn thiện, đưa vào hoạt động toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.

Vì thế, Ban Quản lý KKT tỉnh đã chủ trì họp bàn với các sở, ngành liên quan và thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, tiếp tục gia hạn tiến độ đầu tư đối với dự án này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Quan điểm của tỉnh là luôn chào đón và đồng hành hỗ trợ hết mình cho nhà đầu tư phát triển bền vững, nhưng cũng không thể để xảy ra tình trạng nhà đầu tư để dự án trì trệ kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh.

Với Dự án Phương Mai Bay Resort, UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục làm việc cụ thể với chủ đầu tư về kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian đến; xác định cụ thể các mốc tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành từng khu vực, thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng toàn bộ dự án.

Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ của nhà đầu tư xây dựng, Ban Quản lý theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện. Nếu doanh nghiệp tiếp tục chậm trễ, không triển khai thi công xây dựng trên hiện trường thì báo cáo UBND tỉnh xử lý.