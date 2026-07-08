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Chạy đua với thời tiết để giữ nhịp đầu tư công

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Tranh thủ từng ngày nắng trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đang được tăng tốc thi công để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Chủ động từ cơ sở để không lỡ khung thời gian

Những ngày này, tại nhiều dự án đường liên xã, công trình trường học, thủy lợi và giao thông ở khu vực phía Tây tỉnh, máy móc hoạt động liên tục, công nhân tăng ca để hoàn thành các hạng mục trước cao điểm mùa mưa.

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Thi công Dự án nâng cấp, mở rộng trục đường trung tâm xã Al Bá. Ảnh: Hà Duy

Tại xã Al Bá, năm 2026, địa phương được phân bổ gần 6,8 tỷ đồng (gồm gần 4 tỷ đồng vốn phân cấp của tỉnh và hơn 2,8 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất) để triển khai các hạng mục đầu tư phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh như trường học, giao thông, thủy lợi.

Trong đó, nổi bật là Dự án nâng cấp, mở rộng trục đường trung tâm xã. Tuyến đường dài 1,83 km được thảm nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng. Công trình được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm xã, nâng cao kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, xã Al Bá triển khai Dự án cầu sắt nối xã Chư Sê với xã Al Bá, xây dựng cầu dự ứng lực một nhịp dài 33 m cùng đường dẫn hai đầu cầu và giải phóng mặt bằng. Dự án cầu làng Tung Ke cũng đang được triển khai với cầu dự ứng lực 3 nhịp dài 33 m và hệ thống đường dẫn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân.

Ông Ngô Xuân Hiếu - Chủ tịch UBND xã Al Bá - cho biết: “Xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư theo kế hoạch trong quý III/2026”.

Tương tự, năm 2026, xã Ia Krái được phân bổ gần 6,3 tỷ đồng để triển khai 9 công trình xây dựng cơ bản gồm sửa chữa trụ sở làm việc, trường học và các tuyến giao thông nông thôn. Đến cuối tháng 6, địa phương đã giải ngân gần 60% kế hoạch vốn, hoàn thành 7/9 công trình và phấn đấu giải ngân 100% trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch UBND xã Ia Krái, ngay từ đầu năm, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đồng thời đôn đốc nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ chủ động từ sớm, phần lớn công trình đã hoàn thành trước khi bước vào cao điểm mùa mưa.

Thực tế cho thấy, mùa mưa kéo dài nhiều tháng luôn là thách thức lớn đối với các công trình xây dựng ở khu vực phía Tây Gia Lai. Nếu các hạng mục nền móng, san lấp, bê tông hóa không được hoàn thành trước mùa mưa thì nguy cơ chậm tiến độ, kéo theo ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là rất lớn.

Các công trình trọng điểm đồng loạt tăng tốc

Không chỉ các địa phương, nhiều chủ đầu tư dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh cũng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để chạy đua với thời tiết.

Tại Dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, sau khi địa phương bàn giao 100% mặt bằng, các hạng mục được triển khai đồng loạt. Công trình có dung tích khoảng 1,7 triệu m³ nước, khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới chủ động cho khoảng 220 ha đất sản xuất.

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Thi công hệ thống tuyến ống cấp nước Dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl). Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Đình Thanh - Giám đốc Dự án hồ chứa nước Ia Prat (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết nhiều hạng mục quan trọng như đập đất, hệ thống tuyến ống cấp nước và tuyến đường phục vụ sản xuất đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Tại Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku), không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 143,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027 nhằm cải tạo nút giao hiện trạng thành nút giao cùng mức, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị.

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Thi công Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Theo ông Trần Huy Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công trình dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 12-2026. Đến nay, giá trị xây lắp đạt hơn 20% giá trị gói thầu. Nhà thầu đang đồng thời triển khai nhiều hạng mục như hệ thống cống thoát nước, hố ga, cấp phối đá dăm, đắp nền đường, sửa chữa cầu đi bộ và tiếp tục thi công các tuyến đường theo kế hoạch để bảo đảm tiến độ.

Ở lĩnh vực giáo dục, Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới cũng bước vào giai đoạn nước rút. Cùng với phát động chiến dịch cao điểm “90 ngày đêm”, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thành lập các tổ công tác thường trực tại cả 7 điểm trường để theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn.

Đến cuối tháng 6, khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 712 tỷ đồng, tương đương 55% giá trị hợp đồng. Mục tiêu là hoàn thành cất nóc toàn bộ hạng mục chính trước khi mưa lớn kéo dài.

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Đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Trong khi đó, dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cũng được triển khai với cường độ cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 95% diện tích được phê duyệt, hơn 87% mặt bằng đã được bàn giao để tổ chức thi công.

Ông Bành Văn Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP LIZEN - đơn vị thi công dự án (đoạn qua phường Hội Phú) chia sẻ: “Đơn vị chúng tôi đang huy động gần 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới tổ chức 4 mũi thi công cầu và 5 mũi thi công đường nhằm đẩy nhanh tiến độ, vượt mùa mưa Tây Nguyên”.

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