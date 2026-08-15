Viện Dược liệu và Trường Sinh Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

(GLO)- Sáng 14-8, Viện Dược liệu và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, phát triển vùng trồng, chế biến dược liệu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là khảo sát, đánh giá và lựa chọn vùng trồng phù hợp, trên cơ sở điều kiện sinh thái, điều kiện lập địa và đặc điểm của từng loài dược liệu.

TS. Trần Ngọc Minh - Viện trưởng Viện Dược liệu và ông Phan Thanh Thiên - CEO Trường Sinh Group ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: ĐVCC

Hai bên dự kiến phối hợp nghiên cứu phát triển các loại cây dược liệu chủ lực dưới tán rừng; nghiên cứu lựa chọn và phát triển các cây dược liệu bản địa có tính khả thi; đồng thời, nghiên cứu một số loài dược liệu mới phù hợp với điều kiện sinh thái của từng khu vực.

Với các chương trình phù hợp, Viện Dược liệu sẽ hỗ trợ về chuyên môn như nghiên cứu, lựa chọn giống, hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sơ chế dược liệu theo điều kiện thực tế của từng vùng dự án.

Bên cạnh phát triển vùng nguyên liệu, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu. Theo thỏa thuận, Trường Sinh Group có thể đề xuất nhu cầu nghiên cứu các sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu; Viện Dược liệu căn cứ năng lực nghiên cứu để xem xét tính khả thi, đồng thời giới thiệu các kết quả nghiên cứu về chế biến dược liệu có khả năng chuyển giao để Trường Sinh Group xem xét triển khai phù hợp.

Định hướng này góp phần tạo sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học - vùng nguyên liệu - chế biến - phát triển sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị của nguồn dược liệu Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện Dược liệu và Trường Sinh Group cũng có thể phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn kỹ thuật, đào tạo chuyên môn và truyền thông khoa học; đồng thời, thúc đẩy kết nối giữa chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực dược liệu.

Các đại biểu tham quan cụm nhà máy của Trường Sinh Group. Ảnh: ĐVCC

Hai bên dự kiến xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, cụ thể hóa các nội dung theo từng chương trình, nhiệm vụ hoặc dự án. Định kỳ, hai bên sẽ đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh kế hoạch và thống nhất các nội dung hợp tác tiếp theo.

Việc hợp tác giữa Viện Dược liệu và Trường Sinh Group mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực triển khai của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu trồng dược liệu dưới tán rừng, chế biến và phát triển sản phẩm.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng dược liệu, thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và góp phần phát triển các sản phẩm có giá trị từ nguồn dược liệu Việt Nam.