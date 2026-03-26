Kết nối khoa học quốc tế trong nghiên cứu và phát triển dược liệu

(GLO)- Sáng 26-3, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Cây dược liệu và Hợp chất thiên nhiên (MPNP 2026) đã chính thức khai mạc.

MPNP là sự kiện khoa học quốc tế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tạo diễn đàn liên ngành để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các xu hướng mới trong lĩnh vực cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.

MPNP 2026 quy tụ hơn 120 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ đến từ 14 quốc gia trên thế giới.

So với kỳ tổ chức đầu tiên năm 2024, hội thảo năm nay tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định sức hút của lĩnh vực nghiên cứu giàu tiềm năng này.

Trong 3 ngày diễn ra hội thảo (từ 26 đến 28-3), gần 90 báo cáo khoa học sẽ được trình bày trong các phiên toàn thể, phiên song song và poster. Các báo cáo tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu quan trọng như sinh học cây dược liệu, công nghệ sinh học, phát triển các dịch chiết và hợp chất tự nhiên, cũng như ứng dụng trong thực phẩm và chăm sóc sức khỏe...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Sáng

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - nhấn mạnh: Trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững, lĩnh vực cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, bảo tồn tài nguyên và phát triển kinh tế xanh.

Tỉnh Gia Lai xác định khoa học - công nghệ là nền tảng, đồng thời cam kết tạo điều kiện tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực tri thức quốc tế để phục vụ phát triển ngành dược liệu và các lĩnh vực liên quan.

TS Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Sáng

Theo các chuyên gia, hơn 80% dân số toàn cầu hiện vẫn dựa vào các loài cây dược liệu để chăm sóc sức khỏe. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn khi sở hữu khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 4.000 loài được sử dụng làm thuốc.

Tuy nhiên, việc khai thác và phát triển dược liệu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và hạn chế trong công nghệ chế biến, thương mại hóa.

TS Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE phát biểu tại MPNP 2026, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu dược liệu và hợp chất thiên nhiên trong chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.

Việc tổ chức MPNP 2026 được tổ chức không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và quốc tế, mà còn mở ra cơ hội đưa các nguồn dược liệu địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cũng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, gắn kết khoa học với phát triển du lịch và kinh tế bền vững.

