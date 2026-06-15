Hàng nghìn người đổ xô xác thực thông tin thuê bao trong ngày đầu khóa SIM

(GLO)- Ngày 15-6, hàng loạt điểm giao dịch của các nhà mạng trên cả nước ghi nhận lượng người dân đến xác thực thông tin thuê bao tăng đột biến sau khi quy định khóa SIM một chiều đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực chính thức được áp dụng.

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15-4 đến 15-6, các thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin đã được các doanh nghiệp viễn thông liên tục thông báo, hướng dẫn thực hiện.

Tuy nhiên, đến hạn chót vẫn còn khoảng 18 triệu số thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng, buộc các nhà mạng phải tạm dừng dịch vụ chiều gọi đi và nhắn tin đi theo quy định.

Rất đông người dân đến các điểm giao dịch của nhà mạng để tiến hành xác thực thuê bao. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Đại diện Cục Viễn thông cho biết đã có hơn 93 triệu số điện thoại được xác nhận chính chủ qua ứng dụng VNeID, trong khi hơn 2 triệu số được xác định không chính chủ. Trong số gần 18 triệu thuê bao chưa xác thực, khoảng 10 triệu SIM được đánh giá có khả năng không còn nhu cầu sử dụng hoặc là SIM kích hoạt sẵn.

Ngay từ sáng sớm 15-6, nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng đã rơi vào tình trạng quá tải. Tại Hà Nội, các điểm giao dịch của VinaPhone, Viettel và một số doanh nghiệp viễn thông khác liên tục kín chỗ, người dân phải lấy số thứ tự và chờ làm thủ tục. Phần lớn khách hàng là người lớn tuổi hoặc những người đã nhận được thông báo nhưng chưa kịp hoàn tất xác thực trước thời hạn.

Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Các nhà mạng cho biết việc xác thực thực tế chỉ mất vài phút nếu khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ và thông tin cần thiết. Những thuê bao bị khóa một chiều vẫn có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn đến và có thêm 60 ngày để hoàn thành việc xác thực.

Nếu quá thời hạn này vẫn chưa thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều mà vẫn không xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao.

Cơ quan quản lý và các nhà mạng khuyến cáo người dân chủ động xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, nhận mã OTP và sử dụng các dịch vụ trực tuyến thiết yếu.