Siết xác thực thuê bao: Nhiều người dùng bắt đầu bị khóa SIM

ANH TÚC ANH TÚC (theo VnExpress, Báo Văn Hóa)

(GLO)- Sau khi quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động có hiệu lực, nhiều người dùng đã bắt đầu bị khóa SIM do chưa thực hiện xác thực theo yêu cầu. Đây là diễn biến được ghi nhận sau khoảng 2 tuần triển khai quy định mới từ giữa tháng 4-2026.

Theo phản ánh, không ít người rơi vào tình trạng bị khóa một chiều (không gọi, nhắn tin đi được) dù trước đó đã nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng nhưng chủ quan hoặc chưa kịp thực hiện. Trong nhiều trường hợp chỉ sau khi SIM bị gián đoạn liên lạc, người dùng mới đến điểm giao dịch để cập nhật thông tin và khôi phục dịch vụ.

Tin nhắn từ nhà mạng gửi đến một người dùng yêu cầu xác thực, nếu không sẽ bị khóa chiều gọi và nhắn tin đi. Ảnh: Lưu Quý/VnExpress

Quy định mới được ban hành tại Thông tư 08/2026 yêu cầu tất cả thuê bao phải hoàn thiện thông tin chính chủ, bao gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời phải đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một điểm đáng chú ý là người dùng có thể kiểm tra và xác nhận các số điện thoại đứng tên mình thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Trong quá trình triển khai, cơ quan chức năng cho biết đã có khoảng 900.000 số điện thoại được người đứng tên xác nhận là “không chính chủ”. Với các trường hợp này, nhà mạng sẽ gửi thông báo yêu cầu xác thực lại trong thời gian từ 5 đến 15 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều, sau đó có thể bị khóa 2 chiều và tiến tới thu hồi số nếu tiếp tục không bổ sung thông tin.

Quy trình xác thực thông tin số điện thoại. Đồ họa: Lưu Quý/Gemini

Theo quy định hiện hành, nếu người dùng không hoàn tất xác thực trong vòng khoảng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo, dịch vụ sẽ bị tạm dừng một chiều. Sau thời gian tiếp theo, nếu vẫn không cập nhật, nhà mạng có thể dừng cả 2 chiều liên lạc và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Việc siết chặt quản lý thuê bao được xem là bước tiếp theo trong quá trình “làm sạch” dữ liệu viễn thông. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác, trong đó nhiều trường hợp đã bị dừng dịch vụ.

Bên cạnh yêu cầu tuân thủ quy định, việc xác thực còn giúp bảo vệ quyền lợi người dùng, hạn chế tình trạng SIM rác, giả mạo thông tin để lừa đảo. Trong bối cảnh số điện thoại ngày càng gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như ngân hàng, ví điện tử hay định danh điện tử, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao được coi là cần thiết và cấp bách.

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

