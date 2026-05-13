Gmail tích hợp AI bắt chước phong cách viết email của người dùng

(GLO)- Google vừa nâng cấp trợ lý AI Gemini tích hợp trong Gmail với khả năng mới, thay vì chỉ hỗ trợ viết email theo mẫu chung, Gemini nay có thể học cách hành văn, giọng điệu và phong cách giao tiếp của người dùng để tạo ra các email giống như chính họ viết.

Tính năng mới nằm trong công cụ “Help me write” của Gmail, Gemini sẽ phân tích các email trước đây, cách dùng từ, độ dài câu, cách chào hỏi hay kết thúc thư để tạo phản hồi phù hợp với từng cá nhân. Điều này giúp email trở nên tự nhiên hơn, tránh cảm giác “máy móc” vốn thường thấy ở các công cụ AI tạo văn bản hiện nay.

Gemini tiếp tục mang đến khả năng mới cho Gmail. Ảnh: Google

Không chỉ hỗ trợ soạn thư, Gemini còn có thể truy cập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái Google như Gmail, Calendar hay Drive để đưa ra phản hồi thông minh hơn. Chẳng hạn, AI có thể tự động tóm tắt chuỗi email dài, nhắc lịch hẹn liên quan hoặc gợi ý nội dung phản hồi dựa trên bối cảnh công việc.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Một số chuyên gia cảnh báo việc AI đọc và phân tích email cá nhân có thể khiến người dùng bị thu thập quá nhiều dữ liệu.

Trước đó, nhiều báo cáo cho biết Gemini là một trong những chatbot AI thu thập lượng dữ liệu người dùng lớn nhất hiện nay, bao gồm nội dung email, lịch sử hoạt động và thông tin cá nhân khác để phục vụ khả năng cá nhân hóa.

Google cho biết người dùng có thể quản lý hoặc tắt các ứng dụng được kết nối với Gemini thông qua phần cài đặt tài khoản. Hãng cũng nhấn mạnh AI chỉ truy cập dữ liệu khi được người dùng cho phép và mọi thông tin đều tuân theo chính sách bảo mật của Google Workspace.

Dù còn gây tranh cãi, giới công nghệ nhận định đây là bước tiến lớn trong cuộc đua AI văn phòng. Việc trợ lý ảo có thể “bắt chước” phong cách giao tiếp cá nhân được xem là xu hướng mới, giúp AI ngày càng giống một thư ký số thực thụ thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ đơn giản.