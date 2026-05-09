Chrome tích hợp AI Gemini Nano, nhiều máy tính bất ngờ đầy ổ cứng

(GLO)- Google Chrome đang gây chú ý khi bị phát hiện tự động tải về mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini Nano với dung lượng khoảng 4 GB trên nhiều máy tính người dùng mà không có thông báo rõ ràng.

Theo phản ánh từ nhiều chuyên gia công nghệ, tệp tin này xuất hiện dưới dạng “weights.bin” trong thư mục OptGuideOnDeviceModel thuộc dữ liệu người dùng Chrome.

Gemini Nano là phiên bản AI rút gọn do Google phát triển để xử lý các tác vụ trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ đám mây.

Công nghệ này được dùng cho các tính năng như “Help me Write”, phát hiện lừa đảo trực tuyến và hỗ trợ các công cụ AI ngay trên trình duyệt Chrome. Google cho biết việc xử lý cục bộ giúp tăng cường quyền riêng tư và giảm độ trễ khi sử dụng AI.

Người dùng cần thực hiện một số thao tác để gỡ bỏ vĩnh viễn Gemini Nano khỏi Chrome.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dùng lo ngại là Chrome có thể tự động cài đặt mô hình này trên các máy tính đủ cấu hình mà không hỏi ý kiến trước. Một số người chỉ phát hiện khi ổ cứng bất ngờ giảm mạnh dung lượng lưu trữ.

Đặc biệt, ngay cả khi xóa thủ công tệp weights.bin, Chrome vẫn có khả năng tải lại trong lần khởi động tiếp theo nếu các tính năng AI chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Theo hướng dẫn từ các trang công nghệ, người dùng muốn giải phóng dung lượng cần thực hiện nhiều bước thay vì chỉ xóa file.

Trên Windows, có thể vào phần Settings của Chrome, tìm mục System hoặc On-device AI để tắt các tính năng AI chạy cục bộ. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị truy cập chrome://flags để vô hiệu hóa các tùy chọn AI liên quan đến Gemini Nano nhằm ngăn trình duyệt tự động tải lại dữ liệu.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra thư mục chứa Gemini Nano bằng đường dẫn: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel Nếu thư mục này tồn tại và chứa tệp weights.bin dung lượng lớn, đó là dấu hiệu Gemini Nano đã được cài đặt trên máy.

Trước phản ứng từ cộng đồng, Google đã lên tiếng khẳng định Gemini Nano là một phần trong chiến lược phát triển AI và bảo mật của Chrome. Hãng cho biết trình duyệt sẽ tự động quản lý dung lượng ổ cứng và có thể xóa Gemini Nano nếu thiết bị sắp hết bộ nhớ trống.

Dù vậy, nhiều chuyên gia quyền riêng tư vẫn cho rằng Google cần minh bạch hơn trong việc triển khai các thành phần AI mặc định trên thiết bị người dùng.