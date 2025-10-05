Sinh viên Việt Nam được Google tặng 1 năm sử dụng Gemini Pro miễn phí

(GLO)- Hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đang được tiếp cận miễn phí công cụ AI, mở rộng cơ hội học tập và nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại lễ tổng kết Chương trình phát triển nhân tài số, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, diễn ra ngày 1 đến 3-10 tại Hà Nội, Google công bố tặng một năm sử dụng miễn phí gói dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp Gemini Pro cho tất cả các sinh viên đại học trên toàn quốc, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận sớm với công nghệ trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực sáng tạo.

AI của Google được kỳ vọng trở thành trợ lý ảo tin cậy. (Nguồn: vnreview.vn)

Gemini Pro là gói dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp của Google, cho phép người dùng có thể truy cập vào các công cụ như Gemini tích hợp trong Gmail, Drive, cùng với các mô hình ngôn ngữ và video thế hệ mới nhất. Hiện tại, gói dịch vụ này có giá 489.000 đồng mỗi tháng.

Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhằm phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao. Tính đến nay, chương trình đã trao hơn 60.000 học bổng, với 15.000 học viên tốt nghiệp, trong đó 60% hoàn thành khóa AI Essentials.

Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi Google chính thức ra mắt gói cước AI Plus tại Việt Nam. Với mức giá 122.000 đồng mỗi tháng, đây là một trong những gói thuê bao AI có giá thấp nhất tại thị trường, giúp người dùng phổ thông có thể dễ dàng tiếp cận các tính năng AI cao cấp.

Năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục mở rộng với 60.000 học bổng mới và hai khóa học về trí tuệ nhân tạo, gồm kỹ năng viết câu lệnh hiệu quả và AI chuyên sâu, sẵn sàng cho nền kinh tế số.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, khẳng định: “Chương trình là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, tạo ra những nhân tài số đầy tiềm năng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số Việt Nam”.

Sự đầu tư mạnh mẽ và toàn diện của Google, từ việc cung cấp các công cụ AI cao cấp miễn phí cho đến các chương trình học bổng và đào tạo chuyên sâu, cho thấy một cam kết dài hạn của hãng đối với thị trường Việt Nam.

Đây không chỉ là một hoạt động hỗ trợ cộng đồng, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái người dùng và các nhà phát triển vững mạnh, sẵn sàng cho kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

Hiện tại, Google vẫn chưa công bố thời gian và cách thức cụ thể để sinh viên có thể đăng ký nhận ưu đãi này.