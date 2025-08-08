Australia đưa ra chính sách mới thu hút du học sinh Việt Nam vào năm 2026

(GLO)- Australia sẽ có 295.000 chỉ tiêu dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2026, tăng 25.000 chỉ tiêu, tương ứng với 9% so với 270.000 chỉ tiêu của năm 2025.

Chính phủ Australia vừa công bố kế hoạch tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và đưa ra các chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn sinh viên từ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Khuôn viên Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: The University of Melbourne fanpage

Theo khung chính sách mới, Australia sẽ tăng chỉ tiêu dành cho sinh viên quốc tế lên 295.000 vào năm 2026, tăng 9% so với 270.000 chỉ tiêu của năm 2025.

Đây là thông tin được công bố trên website Bộ Giáo dục Australia, ngày 4-8.

Điều đáng chú ý là các trường đại học công lập tại Australia sẽ được phép đăng ký tăng chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế cho năm 2026 nếu họ thể hiện được sự gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á.

Các trường đại học cũng sẽ cần cung cấp thêm chỗ ở cho sinh viên nhằm đảm bảo cả sinh viên trong nước và quốc tế đều có nơi ở an toàn và phù hợp. Chính phủ Australia khuyến khích các trường đại học tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, phù hợp với chiến lược Invested: Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040.

Với chính sách mới, cơ hội dành cho du học sinh Việt Nam sẽ rộng mở hơn. Các trường đại học Australia được khuyến khích tăng cường hợp tác và đầu tư vào Việt Nam, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều chương trình đào tạo chất lượng, học bổng hấp dẫn và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho sinh viên Việt Nam.

Australia hiện là điểm đến phổ biến thứ ba đối với sinh viên Việt Nam du học, với hơn 33.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird đã hoan nghênh thông báo này: “Đây là tin vui cho các sinh viên Việt Nam mong muốn được học tập tại các cơ sở giáo dục hàng đầu của Australia. Giáo dục từ lâu đã là nền tảng trong mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam, và những nỗ lực mới nhằm tăng số lượng sinh viên sẽ giúp củng cố mối liên kết giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam”.