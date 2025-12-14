Khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V

(GLO)- Sáng 14-12, tại khách sạn Hoàng Yến (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2025.

Quang cảnh vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: T.D

Trải qua 2 vòng thi đầy tính cạnh tranh với gần 850 thí sinh tham gia từ vòng cơ sở và 127 thí sinh ở vòng bán kết, 30 thí sinh xuất sắc đã được Ban tổ chức lựa chọn để tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết.

Phần thi mở đầu tại vòng chung kết. Ảnh: T.D

Vòng chung kết diễn ra trong 1 ngày. Các thí sinh thi theo thứ tự từng bậc học. Trong vòng 5 phút, mỗi thí sinh sẽ thể hiện phần thi tài năng sử dụng tiếng Anh dưới hình thức thuyết trình, hoạt cảnh, diễn kịch hoặc lồng tiếng...

Sau khi kết thúc phần thi tài năng, thí sinh tiếp tục bốc thăm 1 tình huống giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống thường ngày và có 2 phút để trình bày cách xử lý tình huống đã chọn cũng như trả lời câu hỏi phụ do Ban Giám khảo đưa ra (nếu có).

Ban Giám khảo theo dõi các phần thi của thí sinh. Ảnh T.D

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh: Bước sang mùa giải thứ V, với địa bàn tỉnh Gia Lai mới, cuộc thi tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cũng như các tổ chức, cá nhân yêu thích việc dạy và học tiếng Anh trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ.

Đông đảo các em học sinh tập trung cổ vũ cho các thí sinh tại vòng chung kết. Ảnh: T.D

Cuộc thi cũng nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần yêu thích học tập, rèn luyện môn tiếng Anh; góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; mang đến cơ hội cho học sinh tiếp cận với chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.