Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Hơn 300 cán bộ, giáo viên tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-12, tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho hơn 300 cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị các điều kiện để triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên được tập huấn về phương pháp dạy và học môn tiếng Anh; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo năng lực; ứng dụng công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại, sinh động.

hon-300-can-bo-giao-vien-tap-huan-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-anh.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.D

Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đang tích cực đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Giáo dục

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

null