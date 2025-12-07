Gia Lai: Hơn 300 cán bộ, giáo viên tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh

(GLO)- Ngày 7-12, tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho hơn 300 cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị các điều kiện để triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên được tập huấn về phương pháp dạy và học môn tiếng Anh; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo năng lực; ứng dụng công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại, sinh động.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.D

Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đang tích cực đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.