Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tiếp cận công nghệ xe điện tại workshop cùng BYD

(GLO)- Chiều 28-11, gần 120 sinh viên năm nhất ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn đã tham gia workshop “Công nghệ BYD vượt trội” do nhà trường phối hợp với BYD Oway Quy Nhơn tổ chức.

Tại chương trình, sinh viên được giới thiệu xu hướng phát triển của ngành ô tô, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh sang xe điện. Đại diện BYD trình bày nhiều nội dung chuyên sâu về công nghệ pin, hệ thống an toàn và nền tảng điều khiển thông minh. Sinh viên cũng tham quan thực tế, tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành của các dòng xe BYD mới nhất.

Gần 120 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn tham gia tại workshop “Công nghệ BYD vượt trội”. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Bùi Huỳnh Thanh Thông, Giám đốc BYD Oway Quy Nhơn, đánh giá cao hoạt động đưa sinh viên tham quan doanh nghiệp ngay từ năm nhất, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và giúp sinh viên bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Ông cho biết BYD Oway Quy Nhơn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trong các đợt học kỳ doanh nghiệp và tuyển dụng sau này.

Tại workshop, sinh viên chủ động đặt nhiều câu hỏi liên quan. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện Trường ĐH Quy Nhơn cho rằng các hoạt động hợp tác như workshop sẽ giúp sinh viên kết nối sớm với doanh nghiệp, hiểu rõ yêu cầu thị trường và hình thành tư duy công nghệ hiện đại, qua đó định hướng học tập hiệu quả hơn. TS. Nguyễn Văn Đông, Giám đốc chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, nhấn mạnh học phần thực tập nhận thức giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, thái độ và tác phong nghề nghiệp; đồng thời là cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại và văn hóa doanh nghiệp.

Trường ĐH Quy Nhơn và BYD Oway Quy Nhơn tặng quà lưu niệm. Ảnh: Hồ Điểm

Tại workshop, sinh viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình học, xu thế việc làm và nhận được giải đáp đầy đủ. Hoạt động mang lại trải nghiệm thực tiễn và sự hứng khởi cho người học.