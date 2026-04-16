Meta phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg nhằm hỗ trợ điều hành và tăng tương tác nội bộ

(GLO)- Meta đang phát triển một “bản sao AI” của CEO Mark Zuckerberg với mục tiêu hỗ trợ công việc điều hành và tăng cường kết nối giữa lãnh đạo với nhân viên trong tập đoàn.

Theo các nguồn tin, phiên bản AI này được xây dựng dựa trên dữ liệu về hình ảnh, giọng nói, cử chỉ và các phát ngôn công khai của Zuckerberg, qua đó tái hiện phong cách giao tiếp và tư duy quản lý của ông một cách chân thực.

Meta đang phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg để hỗ trợ CEO giải quyết các công việc hằng ngày. Ảnh: Business Insider

Khác với chatbot thông thường, “bản sao số” này có khả năng tương tác trực tiếp với nhân viên, đưa ra phản hồi và tham gia vào một số hoạt động quản trị, thậm chí có thể thay CEO tham dự các cuộc họp nội bộ khi cần thiết.

Dự án được xem là một phần trong chiến lược đầu tư mạnh mẽ của Meta vào trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng các “đại diện kỹ thuật số” phục vụ công việc và nâng cao hiệu quả vận hành. Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ này có thể được mở rộng để cho phép người dùng hoặc nhà sáng tạo nội dung tạo ra phiên bản AI của chính mình.

Đáng chú ý, Zuckerberg được cho là trực tiếp tham gia huấn luyện và thử nghiệm hệ thống AI này. Song song đó, Meta cũng phát triển các công cụ AI khác như trợ lý cá nhân dành cho CEO nhằm hỗ trợ xử lý thông tin và ra quyết định nhanh hơn.

Việc phát triển “bản sao AI” của lãnh đạo cho thấy tham vọng của Meta trong việc tái định hình mô hình vận hành doanh nghiệp dựa trên AI, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ với các đối thủ lớn trên thị trường.