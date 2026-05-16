Vì sao chuyên gia khuyên xóa ứng dụng tiết kiệm pin?

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

Smartphone hiện đại đã được tích hợp các thuật toán quản lý năng lượng rất thông minh. Cả Android lẫn iOS đều có khả năng tự động kiểm soát ứng dụng chạy nền, tối ưu hiệu suất CPU và phân phối tài nguyên phù hợp. Vì vậy, việc cài thêm các ứng dụng tiết kiệm pin từ bên thứ ba gần như không cần thiết.

Các ứng dụng mang danh tiết kiệm pin thực chất chỉ gây hại cho thiết bị. Ảnh: TNO

Thực tế, nhiều ứng dụng kiểu này hoạt động bằng cách liên tục chạy nền để “giám sát” hệ thống. Điều này khiến chúng tiêu tốn thêm RAM, CPU và năng lượng pin thay vì tiết kiệm như quảng cáo.

Một số ứng dụng còn ép hệ thống đóng các tiến trình nền. Tuy nhiên, trên Android và iOS, những tiến trình này thường tự khởi động lại ngay sau đó, tạo thành vòng lặp đóng - mở liên tục khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn.

Các chuyên gia cho rằng cơ chế “tối ưu cưỡng ép” này chẳng khác nào bắt điện thoại làm việc quá tải trong khi đáng lẽ hệ thống đang ở trạng thái nghỉ. Hệ quả là máy nóng lên, pin tụt nhanh hơn và tuổi thọ phần cứng cũng bị ảnh hưởng.

Không chỉ gây hao pin, nhiều ứng dụng tiết kiệm pin còn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. Một số phần mềm yêu cầu quyền truy cập sâu vào hệ thống, vị trí, bộ nhớ hoặc micro để hoạt động. Đây có thể trở thành “cửa ngõ” cho việc thu thập dữ liệu cá nhân hoặc chèn quảng cáo độc hại.

Theo một số trang công nghệ, nhóm ứng dụng “dọn rác”, “tăng tốc máy” hay “tiết kiệm pin” thường nằm trong danh sách ứng dụng nên gỡ bỏ khỏi điện thoại.

Các chuyên gia khuyến nghị thay vì tin vào những ứng dụng quảng cáo “một chạm tiết kiệm pin”, người dùng nên tận dụng chính các tính năng tích hợp sẵn trên điện thoại.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên thường xuyên vuốt tắt toàn bộ ứng dụng để “dọn RAM” vì điều này có thể khiến máy tiêu hao thêm năng lượng khi phải khởi động lại ứng dụng từ đầu. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất là để hệ điều hành tự quản lý tài nguyên và chỉ can thiệp khi phát hiện ứng dụng hoạt động bất thường.