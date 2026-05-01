Cách sạc đúng để kéo dài tuổi thọ pin smartphone

(GLO)- Nhiều người dùng smartphone truyền tai nhau thói quen chỉ sạc pin đến khoảng 80-90% rồi rút sạc để “giữ pin lâu chai”. Đây không phải là lời khuyên vô căn cứ, nhưng cũng không hoàn toàn bắt buộc trong mọi trường hợp.

Theo các chuyên gia công nghệ, hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion, loại pin hoạt động ổn định nhất khi duy trì trong khoảng 20-80% dung lượng.

Khi pin tiến gần mức 100%, điện áp và nhiệt độ bên trong tăng lên, gây áp lực lên các thành phần hóa học, từ đó làm pin xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

Người dùng không nên quá ám ảnh mức giới hạn 80% khi sạc pin. Ảnh: VOV

Chính vì vậy, nhiều khuyến nghị cho rằng người dùng nên rút sạc khi pin đạt khoảng 80-90%. Việc dừng ở ngưỡng này giúp giảm áp lực điện áp cao, hạn chế sinh nhiệt và kéo dài vòng đời pin. Đồng thời, cách sạc này còn giúp giảm số chu kỳ sạc đầy - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không nên quá “ám ảnh” với con số 80%. Trên thực tế, pin smartphone hiện đại đã được tích hợp nhiều công nghệ bảo vệ, như tự giảm tốc độ sạc khi gần đầy hoặc chế độ sạc thông minh. Vì vậy, việc sạc đầy 100% không phải là nguyên nhân khiến pin nhanh hỏng như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngoài ra, tuổi thọ pin còn phụ thuộc vào số chu kỳ sạc/xả. Trung bình, pin điện thoại có thể chịu khoảng 500-800 chu kỳ trước khi giảm xuống còn 80% dung lượng ban đầu, tương đương 2-3 năm sử dụng thông thường. Điều này cho thấy dù có sạc “chuẩn” đến đâu, pin vẫn sẽ hao mòn theo thời gian.

Do đó, thay vì quá khắt khe với mức 80%, người dùng nên duy trì thói quen sạc linh hoạt: cắm sạc khi pin còn khoảng 15-20%, hạn chế để cạn kiệt hoàn toàn, tránh để máy quá nóng và ưu tiên dùng sạc chính hãng. Trong điều kiện sử dụng bình thường, việc thỉnh thoảng sạc đầy 100% vẫn hoàn toàn chấp nhận được.