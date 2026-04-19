YouTube trao quyền chặn Shorts, hướng tới trải nghiệm lành mạnh hơn

(GLO)- Trước những lo ngại ngày càng lớn về tác động của Shorts (video ngắn), YouTube đang triển khai loạt công cụ mới nhằm giúp người dùng kiểm soát tốt hơn nội dung YouTube Shorts, thậm chí có thể “làm biến mất” dạng video này khỏi trải nghiệm cá nhân.

Theo các nguồn tin, YouTube đã bổ sung tính năng giới hạn thời gian xem Shorts ngay trong phần quản lý thời gian sử dụng. Khi người dùng thiết lập mức giới hạn và đạt ngưỡng, mục Shorts sẽ bị chặn, chỉ hiển thị thông báo đã vượt quá số lượng video cho phép. Điểm đáng chú ý là cơ chế này chỉ áp dụng riêng với video ngắn, không ảnh hưởng đến việc xem video dài hay các nội dung khác trên YouTube.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt quản lý mạng xã hội đối với người trẻ. Một số nước như Australia hay các quốc gia châu Âu đang xem xét hoặc đã ban hành quy định hạn chế độ tuổi sử dụng, buộc các nền tảng phải tăng cường công cụ kiểm soát thời gian và nội dung.

Tùy chọn mới được giấu kín trong phần cài đặt của ứng dụng YouTube. Ảnh: VOV

Song song đó, YouTube cũng cung cấp nhiều cách để người dùng chủ động hạn chế hoặc chặn Shorts. Ngoài việc đặt giới hạn xem, người dùng có thể giảm tần suất xuất hiện video ngắn hoặc sử dụng các thiết lập, tiện ích để ẩn hoàn toàn mục này. Một số giải pháp phổ biến gồm điều chỉnh cài đặt trong ứng dụng, sử dụng tính năng “hiển thị ít hơn” hoặc các công cụ hỗ trợ nhằm tránh thói quen “lướt vô tận” gây mất thời gian và xao nhãng.

Theo các chuyên gia, video ngắn có khả năng gây nghiện cao do nội dung ngắn, liên tục và được cá nhân hóa mạnh, khiến người dùng dễ rơi vào trạng thái xem kéo dài ngoài kiểm soát. Vì vậy, việc cho phép tắt hoặc giới hạn Shorts được xem là bước đi nhằm cân bằng trải nghiệm, hướng đến thói quen sử dụng nền tảng lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, với hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng và lượng xem khổng lồ mỗi ngày, Shorts vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của YouTube. Do đó, thay vì loại bỏ hoàn toàn, nền tảng này đang chọn hướng trao quyền kiểm soát nhiều hơn cho người dùng, giúp họ tự điều chỉnh cách tiếp cận nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân.