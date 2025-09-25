YouTube cho phép ẩn pop-up gợi ý ở cuối video

(GLO)- YouTube vừa thông báo sẽ bổ sung tính năng cho phép người dùng ẩn các pop-up gợi ý xuất hiện ở cuối video.

Theo đó, khi màn hình kết thúc hiển thị, người dùng có thể nhấn nút “Ẩn” (hide) ở góc trên bên phải trình phát video để loại bỏ các khung gợi ý trong video đang xem.

Tuy nhiên, nền tảng cho biết lựa chọn này chỉ áp dụng cho video hiện tại, không phải toàn bộ video trên YouTube. Nếu muốn khôi phục màn hình gợi ý, người dùng có thể nhấn nút “Hiện” (show).

Ảnh: Tech Crunch

Theo YouTube, việc cho phép ẩn màn hình kết thúc sẽ giúp trải nghiệm xem tốt hơn, bởi các pop-up này thường che mất phần cuối nội dung video.

Cùng với đó, YouTube cũng xác nhận loại bỏ nút “Đăng ký” (Subscribe) khi người dùng di chuột vào hình mờ thương hiệu trên video. Nguyên nhân là đã có sẵn nút Đăng ký ngay bên dưới trình phát.

Những thay đổi mới được triển khai dựa trên phản hồi của cộng đồng, khi nhiều người mong muốn giảm thiểu yếu tố gây xao nhãng để tập trung vào nội dung chính.

Với nhà sáng tạo, YouTube nhấn mạnh họ vẫn có thể thêm màn hình kết thúc vào video. Tác động của các thay đổi này được dự báo là không đáng kể.

Trong một thử nghiệm, việc cho phép ẩn màn hình kết thúc chỉ khiến lượt xem từ tính năng này giảm chưa tới 1,5%. Ngoài ra, chưa đến 0,05% số lượt đăng ký kênh đến từ thao tác di chuột vào hình mờ thương hiệu.