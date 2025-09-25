Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

YouTube cho phép ẩn pop-up gợi ý ở cuối video

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- YouTube vừa thông báo sẽ bổ sung tính năng cho phép người dùng ẩn các pop-up gợi ý xuất hiện ở cuối video.

Theo đó, khi màn hình kết thúc hiển thị, người dùng có thể nhấn nút “Ẩn” (hide) ở góc trên bên phải trình phát video để loại bỏ các khung gợi ý trong video đang xem.

Tuy nhiên, nền tảng cho biết lựa chọn này chỉ áp dụng cho video hiện tại, không phải toàn bộ video trên YouTube. Nếu muốn khôi phục màn hình gợi ý, người dùng có thể nhấn nút “Hiện” (show).

youtube-ios-app.jpg
Ảnh: Tech Crunch

Theo YouTube, việc cho phép ẩn màn hình kết thúc sẽ giúp trải nghiệm xem tốt hơn, bởi các pop-up này thường che mất phần cuối nội dung video.

Cùng với đó, YouTube cũng xác nhận loại bỏ nút “Đăng ký” (Subscribe) khi người dùng di chuột vào hình mờ thương hiệu trên video. Nguyên nhân là đã có sẵn nút Đăng ký ngay bên dưới trình phát.

Những thay đổi mới được triển khai dựa trên phản hồi của cộng đồng, khi nhiều người mong muốn giảm thiểu yếu tố gây xao nhãng để tập trung vào nội dung chính.

Với nhà sáng tạo, YouTube nhấn mạnh họ vẫn có thể thêm màn hình kết thúc vào video. Tác động của các thay đổi này được dự báo là không đáng kể.

Trong một thử nghiệm, việc cho phép ẩn màn hình kết thúc chỉ khiến lượt xem từ tính năng này giảm chưa tới 1,5%. Ngoài ra, chưa đến 0,05% số lượt đăng ký kênh đến từ thao tác di chuột vào hình mờ thương hiệu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Tin tức

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

null