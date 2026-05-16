Phường An Đông tiên phong quản lý vỉa hè bằng phần mềm số

ANH TÚC (theo Vietnamplus, VOV)

(GLO)- Phường An Đông (TP. Hồ Chí Minh) vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố triển khai quản lý vỉa hè bằng phần mềm số, đồng thời áp dụng hệ thống thu phí đỗ xe không chạm, không cần nhân sự vận hành trực tiếp.

Mô hình mới được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đô thị, tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài nhiều năm.

Ảnh minh họa: Tiến Lực/TTXVN

Phường An Đông đã đưa vào vận hành phần mềm quản lý vỉa hè tích hợp bản đồ số nhằm quản lý các điểm kinh doanh, vị trí giữ xe và khu vực được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Toàn bộ dữ liệu được số hóa, giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, cập nhật và xử lý vi phạm thay cho phương thức quản lý thủ công trước đây.

Hệ thống cho phép người dân, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng vỉa hè trực tuyến, tra cứu thông tin và thanh toán điện tử. Mỗi vị trí được gắn mã nhận diện riêng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và tránh thất thoát nguồn thu.

Đại diện địa phương cho biết, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đô thị và giảm áp lực cho lực lượng chức năng.

Quy trình thực hiện việc đậu đỗ xe và thanh toán tự động. Ảnh: VOV

Song song đó, phường cũng triển khai mô hình thu phí đỗ xe không chạm. Theo đó, người dân có thể quét mã QR hoặc thanh toán qua ứng dụng điện tử mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên thu phí. Camera và phần mềm sẽ tự động ghi nhận thời gian xe vào - ra để tính phí chính xác.

Điểm đáng chú ý là hệ thống hoạt động gần như tự động hoàn toàn, từ nhận diện phương tiện, ghi nhận thời gian đỗ xe cho tới thanh toán. Điều này giúp giảm chi phí nhân lực, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và tạo thuận lợi cho người dân. Dữ liệu thu phí cũng được kết nối với cơ quan quản lý để theo dõi doanh thu theo thời gian thực.

Việc đưa công nghệ số vào quản lý vỉa hè và bãi đỗ xe được xem là bước đi phù hợp trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, bài toán quản lý lòng lề đường tại thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng buôn bán tự phát, chiếm dụng vỉa hè và thất thu phí sử dụng tạm thời. Mô hình tại phường An Đông được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở để nhân rộng sang các địa phương khác nếu mang lại hiệu quả thực tế.

Hệ thống phần mềm quản lý thiên tai: Phát huy hiệu quả trong ứng phó cơn bão số 13

(GLO)- Cơn bão số 13 được đánh giá có sức tàn phá mạnh nhất hàng chục năm qua. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng phần mềm quản lý trực tuyến, kết hợp với chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các đơn vị đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt về con người.

