Hệ thống phần mềm quản lý thiên tai: Phát huy hiệu quả trong ứng phó cơn bão số 13

(GLO)- Cơn bão số 13 được đánh giá có sức tàn phá mạnh nhất hàng chục năm qua. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng phần mềm quản lý trực tuyến, kết hợp với chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các đơn vị đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt về con người.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ trực tiếp vào tỉnh, sáng 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai, nâng mức ứng phó cao hơn một cấp so với dự báo.

Hệ thống phần mềm được đưa vào vận hành nhằm cập nhật, giám sát và điều hành các kịch bản ứng phó theo thời gian thực, giúp chính quyền địa phương kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hồ đập, khu dân cư và vùng sản xuất.

Giao diện phần mềm quản lý thiên tai do UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng. Ảnh: Trọng Lợi

Theo phương án, 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh được kích hoạt các kịch bản ứng phó. Trong đó, 16 xã, phường ven biển áp dụng cấp độ 5 (mức cao nhất), còn 42 xã, phường còn lại áp dụng cấp độ 4, chủ động phòng ngừa mưa lớn, ngập úng và sạt lở.

Theo ông Ngô Vĩnh Khánh-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường)-hệ thống này giúp cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ công tác ứng phó của các địa phương và sở, ngành, nhất là việc sơ tán dân, cấp phát lương thực thực phẩm, huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết.

Nhờ thông tin được cập nhật liên tục, các cơ quan như Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường có thể nhanh chóng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, điều phối, bảo đảm hoàn thành việc sơ tán dân an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại cơ sở, ông Dương Minh Tân-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông-bày tỏ: Nhờ ứng dụng phần mềm quản lý phòng chống thiên tai, địa phương có thể xác định chính xác số hộ cần sơ tán, lập danh sách cụ thể và theo dõi tiến độ thực hiện theo thời gian thực.

Hệ thống còn cho phép nắm rõ những khu vực đã hoàn tất sơ tán, khu vực còn lại cần hỗ trợ, từ đó bố trí lực lượng kịp thời. Đồng thời, phần mềm giúp tổng hợp và báo cáo nhanh toàn bộ hoạt động ứng phó, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trước khi bão đổ bộ.

Đội ngũ kỹ sư VNPT Gia Lai vận hành hệ thống phần mềm phòng chống thiên tai. Ảnh: Trọng Lợi

Hệ thống phần mềm quản lý thiên tai của tỉnh hiện đã số hóa dữ liệu của gần 1,5 triệu người dân, hơn 404 nghìn hộ gia đình và 1.961 điểm sơ tán tập trung với tổng sức chứa hơn 466 nghìn người. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng chi tiết 7 kịch bản ứng phó với bão và lũ lớn, trong đó có kịch bản dành cho bão mạnh cấp 5 (tương đương gió cấp 14 như bão số 13).

Khi bão số 13 quét qua, nhờ dữ liệu nền chi tiết và các kịch bản lập sẵn, chính quyền các cấp triển khai sơ tán dân an toàn, điều phối lực lượng, phương tiện kịp thời, hạn chế thiệt hại về người (2 người chết - P.V) và tài sản, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng hạ lưu hồ chứa.

Ông Ngô Vĩnh Khánh cho biết thêm, bão số 13 có cường độ gió rất mạnh, chưa từng xảy ra tại địa phương. Tuy nhiên, tỉnh đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó chi tiết cho cấp bão này, bao gồm số lượng người cần sơ tán và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Toàn bộ nội dung đã được tích hợp vào phần mềm quản lý và UBND tỉnh phê duyệt trong Phương án ứng phó thiên tai từ tháng 8.2025. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, tham mưu và triển khai ứng phó được thực hiện chủ động, khoa học, giúp nâng cao hiệu quả phòng chống và giảm thiểu thiệt hại.

Trước đây, công tác sơ tán dân chủ yếu dựa vào số liệu ước tính, gây khó khăn cho việc chỉ đạo và huy động lực lượng. Nay, với hệ thống phần mềm mới, lãnh đạo các cấp có thể theo dõi tình hình trực tuyến, tổ chức sơ tán dựa trên dữ liệu thực tế, đồng thời kiểm soát việc điều động phương tiện, vật tư và cấp phát lương thực khẩn cấp.

Hệ thống còn tích hợp chức năng giám sát tàu thuyền, giao thông, hồ chứa và đề xuất hỗ trợ kịp thời từ các địa phương, giúp việc đánh giá tiến độ và hiệu quả ứng phó trở nên chính xác, khoa học hơn.

Thời gian tới, Chi cục Thủy lợi sẽ kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh nâng cấp phần mềm theo hướng ứng dụng bản đồ ngập lụt, cho phép xác định chính xác vị trí các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng theo diễn biến mưa lũ. Đồng thời, mở rộng các tính năng thống kê thiệt hại sau bão, lũ và đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt như mất điện hoặc gián đoạn internet kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các kịch bản ứng phó, bảo đảm mọi phương án sẵn sàng, phù hợp từng địa bàn. Những kết quả từ phần mềm quản lý thiên tai khẳng định bước đi tiên phong của tỉnh trong số hóa công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực điều hành, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân một cách chủ động, hiệu quả.