Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Danh mục này bao quát các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối - những nền tảng cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, 9 nhóm công nghệ còn lại gồm: mạng di động thế hệ sau; robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; năng lượng và vật liệu tiên tiến; chip bán dẫn; an ninh mạng và công nghệ lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; hàng không vũ trụ; đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị nằm trong nhóm 10 công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg. Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực lần đầu được đưa vào danh mục cấp quốc gia như công nghệ lượng tử, hydrogen xanh hay vệ tinh quỹ đạo thấp. Đây đều là các công nghệ có tính dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và nâng cao mức độ tự chủ công nghệ của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Song song với danh mục công nghệ, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, chia thành 2 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất gồm các sản phẩm đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế như mô hình AI tiếng Việt, trợ lý ảo, nền tảng điện toán đám mây, hệ thống mạng 5G, robot công nghiệp hay giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu.

Nhóm thứ hai là các sản phẩm mang tính nền tảng dài hạn, tạo động lực tăng trưởng mới và phục vụ mục tiêu tự chủ công nghệ, như chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), công nghệ khai thác tài nguyên sâu hay hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.

Việc xác lập danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giúp Việt Nam chủ động hơn trong phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các bộ, ngành tập trung đầu tư, xây dựng chính sách phù hợp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

Theo quy định, danh mục này sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, với hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.