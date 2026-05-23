Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

SIM rác, SIM tái sử dụng: “Nợ cũ” đeo bám người dùng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo Dân Trí, Chính phủ, Bộ Công an)

(GLO)- Tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ và SIM tái sử dụng đang tiếp tục gây nhiều hệ lụy cho người dùng di động.

Không ít người dù mua SIM mới hợp pháp vẫn phải đối mặt với những phiền toái kéo dài như bị gọi điện đòi nợ, nhận tin nhắn quấy rối hoặc không thể đăng ký tài khoản số do số thuê bao đã từng thuộc về người khác.

chuan-hoa-thong-tin-thue-bao-1-1776156813328.jpg
Người dùng chuẩn hóa thuê bao tại điểm giao dịch VNPT. Ảnh: Đoàn Thủy/Dân Trí

Theo phản ánh từ nhiều người dùng, sau khi mua SIM mới tại các điểm giao dịch chính thức, họ liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ, quảng cáo hoặc thông báo từ các dịch vụ mà bản thân chưa từng đăng ký.

Nguyên nhân là bởi các số thuê bao sau khi bị thu hồi sẽ được nhà mạng đưa trở lại kho số để tái sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay ví điện tử của chủ cũ vẫn còn liên kết với số điện thoại này, khiến người dùng mới vô tình phải “gánh” những rắc rối phát sinh trước đó.

Không chỉ gây phiền toái, SIM rác còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và lừa đảo. Các đối tượng xấu thường lợi dụng SIM không chính chủ để thực hiện hành vi giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc sử dụng SIM đăng ký bằng thông tin ảo cũng khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong công tác truy vết, xử lý vi phạm.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp viễn thông cho biết đã phối hợp với cơ quan quản lý triển khai nhiều biện pháp kiểm soát như chặn cuộc gọi rác, tiếp nhận phản ánh của người dân và tăng cường xác thực thông tin thuê bao.

Tuy vậy, việc xử lý triệt để vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các cuộc gọi quấy rối mang tính cá nhân hoặc phát sinh từ những giao dịch dân sự trước đó.

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh nỗ lực từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông, người dân cũng cần chủ động bảo vệ mình bằng cách đăng ký SIM chính chủ, không mua SIM kích hoạt sẵn, thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao và nhanh chóng phản ánh các cuộc gọi rác, hành vi lừa đảo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Các ứng dụng tiết kiệm pin thường chạy ngầm liên tục, vô tình trở thành tác nhân gây hao pin và nóng máy hơn mức bình thường.

Vì sao chuyên gia khuyên xóa ứng dụng tiết kiệm pin?

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

Tin tức công nghệ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null