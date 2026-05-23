SIM rác, SIM tái sử dụng: “Nợ cũ” đeo bám người dùng mới

(GLO)- Tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ và SIM tái sử dụng đang tiếp tục gây nhiều hệ lụy cho người dùng di động.

Không ít người dù mua SIM mới hợp pháp vẫn phải đối mặt với những phiền toái kéo dài như bị gọi điện đòi nợ, nhận tin nhắn quấy rối hoặc không thể đăng ký tài khoản số do số thuê bao đã từng thuộc về người khác.

Người dùng chuẩn hóa thuê bao tại điểm giao dịch VNPT. Ảnh: Đoàn Thủy/Dân Trí

Theo phản ánh từ nhiều người dùng, sau khi mua SIM mới tại các điểm giao dịch chính thức, họ liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ, quảng cáo hoặc thông báo từ các dịch vụ mà bản thân chưa từng đăng ký.

Nguyên nhân là bởi các số thuê bao sau khi bị thu hồi sẽ được nhà mạng đưa trở lại kho số để tái sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay ví điện tử của chủ cũ vẫn còn liên kết với số điện thoại này, khiến người dùng mới vô tình phải “gánh” những rắc rối phát sinh trước đó.

Không chỉ gây phiền toái, SIM rác còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và lừa đảo. Các đối tượng xấu thường lợi dụng SIM không chính chủ để thực hiện hành vi giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc sử dụng SIM đăng ký bằng thông tin ảo cũng khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong công tác truy vết, xử lý vi phạm.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp viễn thông cho biết đã phối hợp với cơ quan quản lý triển khai nhiều biện pháp kiểm soát như chặn cuộc gọi rác, tiếp nhận phản ánh của người dân và tăng cường xác thực thông tin thuê bao.

Tuy vậy, việc xử lý triệt để vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các cuộc gọi quấy rối mang tính cá nhân hoặc phát sinh từ những giao dịch dân sự trước đó.

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh nỗ lực từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông, người dân cũng cần chủ động bảo vệ mình bằng cách đăng ký SIM chính chủ, không mua SIM kích hoạt sẵn, thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao và nhanh chóng phản ánh các cuộc gọi rác, hành vi lừa đảo.