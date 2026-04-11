Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) vừa phát đi cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản.

Theo UBND xã Bình Khê, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã xuất hiện một nhóm người lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với một số diện tích đất nằm trong quy hoạch; sẽ lấy 30% giá trị đối với mỗi diện tích đất được cấp sổ đỏ khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, qua xác minh của Công an xã Bình Khê, nhóm người này không được bất kỳ cơ quan nào của xã Bình Khê hoặc của Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn, tránh thiệt hại tài sản của nhân dân, UBND xã Bình Khê đề nghị người dân tuyệt đối không tin tưởng các đối tượng đến đặt vấn đề làm hồ sơ cấp sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, nhóm người nào không phải là công chức UBND xã Bình Khê được phân công phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ.

Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Bình Khê; mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai thu tiền của Nhà nước.

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại 02562.233377 hoặc đến trụ sở để được tiếp nhận, xử lý thông tin trình báo kịp thời.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

