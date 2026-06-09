Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở

(GLO)- Ngày 8-6, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Đak Đoa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở cho 181 hòa giải viên và 16 tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Viên

Tại hội nghị, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng; ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, báo cáo viên cũng hướng dẫn quy trình, phương pháp hòa giải, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức lý thuyết, các học viên còn tham gia trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và thực hành xử lý các tình huống thực tế; được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Học viên tham gia thảo luận, thực hành xử lý các tình huống trong công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Hồng Viên

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên trên địa bàn xã được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.