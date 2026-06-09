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Gia Lai: 2 bị cáo lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng lãnh tổng cộng 32 năm tù

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù và Lê Thị Thế Vân (SN 1985, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, Huỳnh Thị Ngọc Ngộ thành lập Công ty TNHH Khang Lộc, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phú Hòa Vinh, đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như may mặc, bảo hộ lao động, đồ gia dụng, thiết bị y tế, trường học… nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, chủ yếu duy trì pháp nhân để tạo vỏ bọc.

Ngộ kê khai vốn điều lệ 3 tỷ đồng dù không có vốn thực tế, đồng thời thuê người làm kế toán, mượn địa chỉ đăng ký kinh doanh. Bị cáo còn mở nhiều cửa hàng quần áo, nhà sách tại Kon Tum, Đà Nẵng nhằm tạo hình ảnh hoạt động kinh doanh quy mô lớn để tạo niềm tin hòng chiếm đoạt tài sản.

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2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở ngày 9-6. Ảnh: N.L

Để thực hiện hành vi, Ngộ sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, trong đó mượn tài khoản ngân hàng của người khác và đăng ký dịch vụ chuyển tiền điện tử.

Sau đó, Ngộ đưa ra thông tin không có thật về việc hợp tác với một đối tác có xưởng sản xuất tại Bình Dương, chuyên cung cấp hàng may mặc, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị y tế, cam kết lợi nhuận từ 20-50%/đơn hàng.

Các bị hại được hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản “đối tác sản xuất”. Đồng thời, Ngộ bàn bạc với Vân sử dụng số điện thoại giả danh chủ xưởng để xác nhận giao dịch, tạo niềm tin về hoạt động kinh doanh có thật.

Tin tưởng thông tin do Ngộ đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn để thực hiện các “đơn hàng” không có thật. Sau khi nhận tiền, Ngộ không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân và để trả nợ, xoay vòng tiền cho người khác nhằm che giấu hành vi. Cụ thể, từ tháng 3-2016 đến tháng 11-2022, Ngộ đã chiếm đoạt hơn 45,1 tỷ đồng.

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Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngộ 20 năm tù và bị cáo Vân 12 năm tù. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho các bị hại mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin trong các giao dịch dân sự, kinh tế nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

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