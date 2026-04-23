Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Tâm là nhân viên tín dụng của 1 ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai).

Từ năm 2021, Tâm tham gia đầu tư và nhận ủy thác đầu tư tiền kỹ thuật số qua một “quỹ” trên mạng xã hội, sử dụng cả tiền cá nhân và tiền vay mượn của nhiều người. Đến khoảng tháng 8-2023, việc đầu tư thua lỗ, không thể rút tiền, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội với Hội đồng xét xử. Ảnh: N.L

Để có tiền trả nợ, từ tháng 10 đến 12-2023, Tâm lợi dụng mối quan hệ công việc, đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần vay tiền “đáo hạn ngân hàng”.

Đồng thời, Tâm rủ rê, thuê nhiều người đóng giả khách vay nhằm tạo lòng tin với các bị hại; yêu cầu mở tài khoản ngân hàng để giao cho Tâm quản lý hoặc chuyển tiền theo chỉ định.

Sau khi các bị hại chuyển tiền, toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản do Tâm kiểm soát. Tâm sử dụng số tiền này để trả nợ cũ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, Tâm đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 65,5 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Oanh, Lệ và Nhân dù không có nhu cầu vay tiền nhưng vì vụ lợi đã tham gia đóng giả khách vay, trực tiếp cung cấp thông tin gian dối; đồng thời, giao tài khoản ngân hàng cho Tâm sử dụng, qua đó giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích hành vi phạm tội của từng bị cáo. Ảnh: N.L

Sau 2 ngày (22 và 23-4) xét xử công khai, Hội đồng xét xử đã tập trung thẩm tra, làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi từ nguyên nhân phát sinh thua lỗ trong hoạt động đầu tư, diễn biến quá trình vay mượn đến phương thức, thủ đoạn gian dối mà các bị cáo sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử phân tích cụ thể vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong từng giai đoạn phạm tội, đồng thời đánh giá đầy đủ hậu quả thiệt hại và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ liên quan.

Từ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm phát sinh tâm lý bất an trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.