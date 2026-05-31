Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài thông qua việc rà soát địa bàn, kiểm tra cơ sở lưu trú và triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ động ứng dụng phần mềm quản lý mới

Ngày 21-5, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý lưu trú thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, việc thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài được hợp nhất trên cùng một nền tảng quản lý duy nhất tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn, thay thế các phần mềm khai báo riêng lẻ trước đây.

Du khách nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi khi lưu trú tại tỉnh. Ảnh: K.A

Sau khi hệ thống phần mềm được đưa vào hoạt động, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã áp dụng để cập nhật thông tin và khai báo lưu trú cho khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Giàu - đại diện khách sạn Canary Gold Hotel (phường Quy Nhơn) cho biết: Trước đây, việc khai báo đôi lúc còn mất thời gian do phải thao tác trên nhiều hệ thống khác nhau. Còn hiện nay, việc thực hiện đã thuận lợi hơn. “Hệ thống mới dễ thao tác, thông tin được cập nhật tập trung nên việc quản lý thuận tiện hơn trước. Khi có vướng mắc, lực lượng Công an cũng hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời” - ông Giàu nói.

Không chỉ tạo thuận lợi cho cơ sở lưu trú, việc quản lý thông tin cư trú chặt chẽ còn giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong quá trình học tập, làm việc và sinh sống tại địa phương. Anh Guevarra Emmanuel (quốc tịch Philippines) chia sẻ: “Các thủ tục liên quan đến cư trú được hướng dẫn khá rõ ràng. Tôi cảm thấy thuận tiện và yên tâm trong thời gian sinh sống, làm việc tại phường Quy Nhơn”.

Để việc triển khai hệ thống mới đồng bộ, hiệu quả, mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

Dự hội nghị có đại diện hơn 100 cơ sở lưu trú trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Đông. Tại hội nghị, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã hướng dẫn quy trình đăng nhập, xác thực tài khoản, cập nhật dữ liệu, thực hành khai báo và giải đáp các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Thượng tá Trần Lâm Trà - Đội trưởng Đội Quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh) cho biết, việc đưa hệ thống quản lý lưu trú mới vào vận hành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ cơ sở.

“Chúng tôi tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, bảo đảm thông tin được đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài và bảo đảm ANTT trên địa bàn” - Thượng tá Trần Lâm Trà cho hay.

Nâng hiệu quả quản lý, đảm bảo ANTT

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có hơn 61.000 lượt người nước ngoài đến cư trú, hoạt động, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch chiếm hơn 59.000 lượt; còn lại là các trường hợp đến đầu tư, làm việc, học tập và thăm thân.

Nhằm bảo đảm ANTT và phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển du lịch, hợp tác quốc tế trên địa bàn, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; đồng thời, phối hợp BĐBP kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) và Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh các thao tác đăng nhập ứng dụng lưu trú do Bộ Công an quản lý. Ảnh: K.A

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy mạnh rà soát, kiểm tra tại các khu chung cư, khu kinh tế, khu công nghiệp và địa bàn có đông người nước ngoài lưu trú; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua tổng rà soát 3.266 cơ sở lưu trú, cơ quan, DN và hộ dân có người nước ngoài cư trú, làm việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều tồn tại trong công tác khai báo, quản lý lưu trú. Nhờ đó, số vụ vi phạm liên quan đến người nước ngoài giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2025. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng giấy chứng nhận tạm trú quá thời hạn.

Đại tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - cho biết: Công tác quản lý người nước ngoài hiện nay được triển khai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gắn quản lý cư trú với kiểm soát địa bàn và ứng dụng công nghệ trong quản lý.

“Chúng tôi tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, DN có sử dụng lao động người nước ngoài để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu 100% thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến” - Đại tá Rơ Mah Nam thông tin.

Việc quản lý chặt thông tin lưu trú của người nước ngoài gắn với chủ động kiểm soát địa bàn không chỉ giúp kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, du lịch và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.