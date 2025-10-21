(GLO)- Công an tỉnh xác định siết chặt quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, lực lượng Công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh.

Khuya 3-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) phối hợp với CA phường Quy Nhơn Nam kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Ngô Gia Tự thì phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Từ lời khai của 2 đối tượng, lực lượng CA nhanh chóng kiểm tra một khách sạn khác trên đường Trương Văn Của, phát hiện thêm 2 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là túi ny lông chứa tinh thể nghi là ketamine. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku. Mới đây, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng), chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng CA còn chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh.

Công an phường Quy Nhơn Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết về an ninh trật tự đối với chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Ảnh: K.A

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú nhỏ phục vụ công nhân, sinh viên, CA phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở cài đặt và sử dụng phần mềm ASM trong quản lý khách lưu trú.

Hệ thống này giúp thông tin tạm trú được cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống”, hỗ trợ lực lượng chức năng nắm chắc tình hình dân cư và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, CA phường yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết không lợi dụng kinh doanh để bán dâm, kích dục, tổ chức hoặc môi giới mại dâm, mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bà Phạm Thị Thu Hà, chủ một nhà nghỉ tại phường Quy Nhơn Bắc, chia sẻ: “Chúng tôi ý thức rõ việc chấp hành quy định pháp luật không chỉ bảo vệ uy tín kinh doanh mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng. Do đó, tôi tuyệt đối không cho phép hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay vi phạm pháp luật khác tại nhà nghỉ của mình”.

Tại phường Quy Nhơn, lực lượng CA cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Nội dung cam kết nêu rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trong quản lý khách lưu trú, tuyệt đối không tiếp tay, không cho phép, không bao che hay tham gia, hỗ trợ bất kỳ hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc vận chuyển ma túy dưới mọi hình thức tại cơ sở lưu trú. Khi phát hiện khách hàng có dấu hiệu sử dụng hoặc tàng trữ chất ma túy, chủ cơ sở phải lập tức báo ngay cho CA phường.

Trung tá Phan Thị Mỹ Dung-Phó Trưởng CA phường Quy Nhơn-cho biết: Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các chủ cơ sở lưu trú đã nâng lên rõ rệt. Nhiều người chủ động thông tin, phối hợp cùng lực lượng CA trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Đây là tín hiệu tích cực, giúp quản lý địa bàn chặt chẽ hơn, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 cơ sở lưu trú và gần 400 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, phân bố rộng khắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tội phạm lợi dụng. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý chặt địa bàn, từ đầu năm đến nay, lực lượng CA toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý 478 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực cư trú, góp phần ngăn chặn sớm các nguy cơ mất ANTT.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho hay: “Công tác quản lý cư trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện luôn được xác định là tuyến phòng ngừa gốc trong giữ gìn ANTT. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ như rà soát, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm mỗi cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ đều thực sự trở thành điểm an toàn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động”.