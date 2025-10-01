Gia Lai: Tạm giữ hình sự 6 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng chất ma túy

(GLO)- Ngày 1-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán và tổ chức sử dụng chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Văn Thiên (SN 1998), Đinh Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005), Đoàn Phan Anh Tây (SN 2004), Nguyễn Phước Hùng (SN 1996), Trương Văn Lâm (SN 2003) cùng trú phường Hoài Nhơn Nam và Nguyễn Văn Ngọc ( SN 2008) ở phường Bồng Sơn.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình, Công an phường Hoài Nhơn Nam đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tập trung xác minh, làm rõ .

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26-9, Hưng, Tây và Ngọc đang uống cà phê tại một quán ở phường Hoài Nhơn Nam; Hưng nói Ngọc bán tông đơ cắt tóc (vật dụng hành nghề của Ngọc) để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Để thỏa cơn nghiện, Ngọc đã đồng ý.

Các đối tượng bán tông đơ với giá 450.000 đồng và mua ma túy cùng sử dụng. Cả nhóm rủ thêm Lâm, Hùng, đồng thời chuẩn bị dụng cụ sử dụng và chọn nhiều địa điểm như khu nhà hoang và bãi đất trống trên địa bàn phường để sử dụng ma túy, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an phường Hoài Nhơn Nam cũng đã làm rõ đối tượng bán ma túy cho nhóm đối tượng này là Trần Văn Thiên (còn gọi là Thiên Lôi), chuyên bán ma túy cho các con nghiện.

Hiện Công an phường Hoài Nhơn Nam đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý.