Gia Lai: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Trần Ngọc Hoàng (SN 1997), Nguyễn Việt Hưng (SN 2007) và Bùi Tiến Đạt (SN 2007, cùng ở xã Hoài Ân) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hoài Ân phát hiện có nhóm đối tượng thường tụ tập nghi sử dụng trái phép chất ma túy nên lên kế hoạch triệt xóa.

Hiện trường nơi các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tối 25-9, Công an xã Hoài Ân đã triệu tập và làm việc với Hoàng, Hưng và Đạt. Qua kiểm tra, 3 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng 17 giờ cùng ngày đã liên hệ với tài khoản Facebook tên “PP” để đặt mua ma túy, chuẩn bị bộ dụng cụ (hũ nhựa, nỏ thủy tinh, bật lửa) mang về nhà Hưng cùng sử dụng.

Xin đừng thờ ơ!

Thời sự - Bình luận

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

Đối tượng Trần Thị Giã đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh, đưa về Gia Lai để chấp hành án.

Gia Lai: Từ án treo thành án giam vì không chấp hành án

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trần Thị Giã (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Tây) cho Phân trại tạm giam Hoài Nhơn (Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh) để chấp hành án theo quy định.

Lô "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền đường lớn, đã xảy ra tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ án tranh chấp lô “đất vàng” ở phường Diên Hồng

Tin tức

(GLO)- Lô đất 2 mặt tiền tại ngã tư Phan Đình Phùng-Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trải qua nhiều năm tranh chấp gây thiệt hại nặng nề cho các bên liên quan, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao ở Đà Nẵng đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

