Gia Lai: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Trần Ngọc Hoàng (SN 1997), Nguyễn Việt Hưng (SN 2007) và Bùi Tiến Đạt (SN 2007, cùng ở xã Hoài Ân) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hoài Ân phát hiện có nhóm đối tượng thường tụ tập nghi sử dụng trái phép chất ma túy nên lên kế hoạch triệt xóa.

Hiện trường nơi các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tối 25-9, Công an xã Hoài Ân đã triệu tập và làm việc với Hoàng, Hưng và Đạt. Qua kiểm tra, 3 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng 17 giờ cùng ngày đã liên hệ với tài khoản Facebook tên “PP” để đặt mua ma túy, chuẩn bị bộ dụng cụ (hũ nhựa, nỏ thủy tinh, bật lửa) mang về nhà Hưng cùng sử dụng.