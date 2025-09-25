84 đối tượng bị khởi tố trong vụ đột kích các tụ điểm "bay lắc"

(GLO)- Chiều 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ đột kích 4 tụ điểm ma túy tại phường Diên Hồng vào rạng sáng 15-9.

Theo đó, trong số các đối tượng bị khởi tố có 69 nam và 15 nữ; 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 78 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

84 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án ma túy tại phường Diên Hồng. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, 65 đối tượng còn lại trong vụ án đã bị Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý hành chính và giao về cho Công an các xã, phường quản lý, giáo dục.

Ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự với các đối tượng về hành vi liên quan đến ma túy, Cơ quan điều tra đang xác minh, truy xét nguồn tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, một số đối tượng có dấu hiệu làm hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn nhằm hợp thức hóa nguồn tiền này vào mục đích khác để trốn tránh lực lượng chức năng. Các đối tượng đã mở nhiều tài khoản khác nhau để nhận tiền bất chính.

Các nhân viên liên kế toán quan đến hoạt động của quán bar S. (đường Hoàng Văn Thụ), nhà hàng L.V. (đường Wừu) và những người liên quan đã bị triệu tập để làm rõ hành vi này.