Khởi tố chủ quán bar ở Gia Lai về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 24-9, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) liên quan đến vụ bắt giữ 148 đối tượng “bay lắc”.

Trước đó, rạng sáng 15-9, Công an tỉnh bất ngờ đột kích 4 tụ điểm tại phường Diên Hồng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 148 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy và các vật chứng liên quan.

nguyen-vo-tung-lam-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-facebook.jpg
Nguyễn Võ Tùng Lâm bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
﻿Ảnh: Facebook

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, nhằm xử lý triệt để các đối tượng “đứng sau” điều hành các tụ điểm này, lãnh đạo Công an tỉnh đã điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan.

Theo đó, cơ quan Công an đã triệu tập làm việc với Lâm-được biết đến là chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) và nhà hàng L.V. trên đường Wừu.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Lâm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng thuê địa điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát.

Các địa điểm này trước kia vốn là quán karaoke khá nổi tiếng gồm T.V. và P.T. Trong đó, năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke P.T.

Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đã chuyển hướng kinh doanh trá hình sang mô hình nhà nghỉ. Trong các căn phòng, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đã cải tạo, biến tướng trở thành nơi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine và MDMA khi lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn…

148-doi-tuong-da-bi-phat-hien-bat-giu-trong-vu-an-anh-van-ngoc.jpg
148 đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ trong vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp “gái bay” (các tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu thập nhiều chứng cứ cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các “dân chơi”.

Ngoài Lâm, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hàng chục đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Với các đối tượng còn lại, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho Công an các xã, phường quản lý. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

(GLO)- Trưa 16-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc để làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm ma túy lớn tại phường Diên Hồng.

Lô "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền đường lớn, đã xảy ra tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ án tranh chấp lô “đất vàng” ở phường Diên Hồng

(GLO)- Lô đất 2 mặt tiền tại ngã tư Phan Đình Phùng-Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trải qua nhiều năm tranh chấp gây thiệt hại nặng nề cho các bên liên quan, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao ở Đà Nẵng đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

