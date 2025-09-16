Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

(GLO)- Trưa 16-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc để làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm ma túy lớn tại phường Diên Hồng.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi phát hiện, bắt giữ nhiều dân chơi đang tụ tập “bay lắc” ở 4 địa điểm tại phường Diên Hồng, lực lượng Công an đã phân loại, tập trung đấu tranh với từng đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này có các đối tượng là nhân viên, quản lý của các cơ sở. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện các cơ sở có liên kết với nhau; L. có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng nên đã triệu tập L. lên làm việc.

Rạng sáng 16-9, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa phần lớn trong tổng số 148 đối tượng từ trụ sở Công an tỉnh ở phường Diên Hồng về trụ sở ở phường Quy Nhơn để phục vụ công tác điều tra. Nhiều mũi công tác cũng được tỏa ra các hướng để truy xét các đối tượng có liên quan.

Hầu hết đối tượng đã được đưa đến trụ sở Công an tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhơn để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phát hiện một số tụ điểm tại phường Diên Hồng hoạt động trá hình dưới hình thức karaoke. Các đối tượng đã cải tạo phòng ốc, trang bị thêm đèn, loa, giường... để phục vụ cho các dân chơi “bay lắc”.

Xác định đây là hoạt động phức tạp, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương và hệ lụy xấu với giới trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch triệt phá.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường.

Khi thời cơ “chín muồi”, khoảng 1 giờ ngày 15-9, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động… cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt đột kích, kiểm tra 4 cơ sở hoạt động nhà nghỉ, karaoke tại phường Diên Hồng.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện 148 đối tượng tụ tập tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ các loại ma túy và các vật chứng có liên quan.