Công an xã Phù Cát bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 23-9, Công an xã Phù Cát kiểm tra đột xuất một nhà trọ thuộc thôn An Kim và phát hiện Nguyễn Thị Thu Thủy (khách thuê trọ) có biểu hiện nghi vấn.

Vào thời điểm trên, Thủy chạy vào phòng lấy 1 gói chứa ma túy để nuốt nhằm phi tang, nhưng bị tổ công tác khống chế, thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Khám xét nơi ở của Thủy, Công an xã thu giữ thêm 2 túi nilon chứa ma túy với trọng lượng hơn 13 g, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, Nguyễn Thị Thu Thủy có kết quả dương tính với ma túy

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.