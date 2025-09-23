Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Hoài Nhơn Nam tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Trần Quan Trung (SN 1989, ở khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Nam xác định Trung thuộc diện quản lý sau cai nghiện bắt buộc tại nơi cư trú nhưng thường xuyên vắng mặt và có biểu hiện nghi vấn.

4.jpg
Đối tượng Trần Quan Trung và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng 19-9, Công an phường xác định Trung vừa mới từ TP. Hồ Chí Minh về nơi cư trú nên tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng (tại khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam).

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện Trung đang cất giấu 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy, 2 gói ni lông và 1 gói giấy bên trong chứa các hạt tinh thể, nghi là chất ma túy. Kết quả test nhanh xác định Trung dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận các hạt tinh thể trên là ma túy đá (Methamphetamine), được đối tượng mua với giá 1 triệu đồng đem về nơi ở cất giấu để sử dụng. Qua giám định, số ma túy trên có khối lượng 1,54 g.

null