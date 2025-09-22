Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 20-9, Tổ công tác của Công an xã An Lương trên đường tuần tra tại thôn Hưng Tân (xã An Lương) thì phát hiện ô tô mang BKS 77A-072.xxx đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua đó, Tổ công tác phát hiện ô tô do tài xế T.Q.T. (SN 1994, trú xã An Lương) điều khiển chở Đỗ Võ Hoài Nam và Nguyễn Văn Tài có dấu hiệu bất thường. Khi thấy lực lượng Công an, Đỗ Võ Hoài Nam đã tự nguyện giao nộp 1 gói nilon bên trong có ma túy.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Văn Đạt, Đỗ Võ Hoài Nam và Nguyễn Văn Tài. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận: Khoảng 8 giờ cùng ngày, Tài, Nam cùng Đạt tổ chức sử dụng ma túy tại nhà của Tài và Đạt.

Khi đang sử dụng thì hết ma túy, cả 3 thống nhất góp tiền đi mua về tiếp tục sử dụng. Khi Nam và Tài đang trên đường đi mua ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện.