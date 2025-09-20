Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy khi đang cai nghiện tại nhà

(GLO)- Sáng 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Toàn (SN 2001, trú tại thôn An Thượng 3, xã Cửu An) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Toàn đang bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Dù đang cai nghiện, Toàn vẫn sử dụng trái phép ma túy đá.

doi-tuong-toan-bi-tam-giam-2-thang-de-phuc-vu-dieu-tra-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Toàn bị tạm giam 2 tháng để phục vụ điều tra. Ảnh: ĐVCC

Ngày 7-9, Công an xã Cửu An kiểm tra, phát hiện Toàn dương tính với ma túy đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra, xử lý.

Theo lực lượng Công an, đây là hành vi phạm tội mới được Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung trong năm 2025 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

(GLO)- Trưa 16-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc để làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm ma túy lớn tại phường Diên Hồng.

Tuần tra, siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Gia Lai siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm ô tô chở quá tải trọng cho phép. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ bến bãi, góp phần bảo vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột.

Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

