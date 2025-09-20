Gia Lai: Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy khi đang cai nghiện tại nhà

(GLO)- Sáng 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Toàn (SN 2001, trú tại thôn An Thượng 3, xã Cửu An) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Toàn đang bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Dù đang cai nghiện, Toàn vẫn sử dụng trái phép ma túy đá.

Đối tượng Toàn bị tạm giam 2 tháng để phục vụ điều tra. Ảnh: ĐVCC

Ngày 7-9, Công an xã Cửu An kiểm tra, phát hiện Toàn dương tính với ma túy đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra, xử lý.

Theo lực lượng Công an, đây là hành vi phạm tội mới được Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung trong năm 2025 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm ma túy.