Gia Lai: Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy khi đang cai nghiện tại nhà

Trước đó, Toàn đang bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Dù đang cai nghiện, Toàn vẫn sử dụng trái phép ma túy đá.
Ngày 7-9, Công an xã Cửu An kiểm tra, phát hiện Toàn dương tính với ma túy đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra, xử lý.
Theo lực lượng Công an, đây là hành vi phạm tội mới được Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung trong năm 2025 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm ma túy.