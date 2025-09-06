Đang cai nghiện lại tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ hình sự Võ Hồng Hưởng (SN 1993, ở khu phố Trường An 1, phường Hoài Nhơn) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 4-9, Công an phường Hoài Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra, phát hiện Võ Hồng Hưởng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà.

Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá có tổng khối lượng 0,3898 g, được cất giấu trong túi quần.

Đối tượng Võ Hồng Hưởng tại cơ quan Công an. Ảnh: Thành Long

Võ Hồng Hưởng là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, đối tượng không cai nghiện mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.