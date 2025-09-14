Danh mục
Tuyên truyền pháp luật cho gần 100 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ở phường Bình Định

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 13-9, Công an phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 100 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

Tại chương trình, đại diện các cơ sở đã được cán bộ Công an phường Bình Định quán triệt, phổ biến các chuyên đề gồm: Các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; công tác phòng cháy, chữa cháy; các quy định về trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội; an ninh mạng và phòng-chống tội phạm công nghệ cao.

1-2694.jpg
Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo các cơ sở kinh doanh tham gia. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các cơ sở kinh doanh cũng trao đổi, thảo luận về một số vấn đề bất cập thường gặp trong quá trình kinh doanh và kinh nghiệm khắc phục. Đại diện Công an phường đã lắng nghe, giải đáp một số câu hỏi, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các thủ tục, quy định pháp luật trong từng ngành nghề.

tap-huan-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu.jpg
Cán bộ Công an phường Bình Định phát tài liệu pháp luật cho đại diện các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các nhà trọ, cửa hàng cầm đồ, karaoke trên địa bàn trong việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

