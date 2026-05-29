Cảnh giác với nạn đột nhập trộm, cướp ban đêm tại xã Ia Krêl

(GLO)- Tại địa bàn xã Ia Krêl, trong vòng chưa đầy một tháng đã xảy ra hai vụ đột nhập nhà dân vào thời điểm rạng sáng. Trước tình trạng đó, Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về ý thức tự phòng ngừa tội phạm của người dân.

Khoảng 3 giờ ngày 25-3, lợi dụng đêm tối, một đối tượng lẻn vào nhà bà T.T.H. (SN 1966, ở thôn Đoàn Kết) lục lọi, lấy 12,5 triệu đồng là tiền bán điều vào chiều hôm trước của bà H. Nạn nhân khai đối tượng này là nam, mặc áo khoác đen, trùm kín đầu, đeo khẩu trang, dùng dao dài khoảng 30 cm để uy hiếp bà H., lấy tiền bà H. để ở dưới gối.

Công an xã Ia Krêl và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đến từng hộ dân cho ký cam kết có biện pháp bảo quản nông sản ban đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Krêl đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai lực lượng truy xét nóng trong đêm. Dù vụ việc xảy ra vào rạng sáng, thông tin về đối tượng ban đầu rất ít, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định, truy bắt được thủ phạm là Siu Hưng (SN 2005, trú tại làng Kành, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) vào ngày 27-3, khi đối tượng đang lẩn trốn tại làng Kành. Đây là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chưa đầy một tháng sau, khoảng 1 giờ ngày 23-4, một vụ án nghiêm trọng khác tiếp tục xảy ra tại nhà anh H.K.T (SN 1983, ở thôn Quyết Thắng). Đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà anh T. để trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, hắn đã dùng dao tấn công anh T. và con trai là cháu H.P.Q (SN 2009) khi hai cha con đang ngủ, gây thương tích nặng ở vùng đầu và hai tay.

Qua điều tra, ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ đối tượng gây án là Đinh Văn Cường (SN 2005, trú tại xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai). Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn đến khu vực Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào ngày 22-4, Cường đã trộm chiếc xe máy trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) rồi điều khiển chiếc xe này đi gây án ở xã Ia Krêl.

Việc nhanh chóng làm rõ các vụ án đã góp phần trấn an dư luận, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an. Tuy nhiên, điều đáng nói từ hai vụ việc trên là ý thức tự bảo vệ tài sản, tính mạng của chính người dân.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Hữu Hoằng - Trưởng Công an xã Ia Krêl - cho biết: “Trên địa bàn xã Ia Krêl, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan và lơ là trong việc tự bảo quản tài sản, cho rằng khu vực nông thôn yên bình nên không cần đề phòng quá mức. Điểm chung của cả hai vụ án trên là chủ nhà đều không khóa cổng, không khóa cửa chính, cửa phòng ngủ trước khi đi ngủ. Đó chính là những sơ hở khiến tội phạm dễ dàng lợi dụng đột nhập”.

Ngoài ra, người dân trên địa bàn xã có thói quen phơi nông sản ở trước sân khi vào mùa thu hoạch, không đóng cửa về đêm để trông coi nông sản. Tuy nhiên, việc làm trên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh, trật tự.

Công an xã Ia Krêl tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa để bảo vệ tính mạng, tài sản. Ảnh: Thúy Trinh

Trước tình hình đó, Công an xã Ia Krêl đã tăng cường tuyên truyền, triển khai kế hoạch, phân công lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đi đến từng nhà cho viết cam kết khi phơi nông sản trước sân nhà phải có hệ thống chiếu sáng. Khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa như: luôn kiểm tra, khóa cổng, khóa cửa trước khi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà; không để số tiền mặt lớn tại nhà qua đêm; cất giữ tài sản ở nơi an toàn, kín đáo; chủ động lắp đặt camera giám sát, đèn cảm biến hoặc thiết bị báo động khi có điều kiện…

Bên cạnh việc tự phòng, tự quản, để tội phạm không có cơ hội hoạt động, mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng thời nâng cao cảnh giác với người lạ xuất hiện quanh khu dân cư, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời xác minh, xử lý.