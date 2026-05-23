Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cướp giật điện thoại của thiếu nữ

(GLO)- Tối 22-5, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cướp giật điện thoại của thiếu nữ đang đi trên đường.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, em K.M. (SN 2010, trú tại xã Chư A Thai) đang lưu thông trên đoạn đường thuộc thôn Dlâm. Thời điểm này, em M. mang theo điện thoại để trong túi quần phía sau, hở một phần điện thoại lộ ra ngoài.

3 đối tượng cướp giật điện thoại của thiếu nữ đã bị bắt khẩn cấp. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, 3 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại của em M. và tăng ga tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư A Thai đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng các đối tượng. Chỉ sau 3 giờ gây án, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ thành công 3 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật khi các đối tượng đang tìm cách mở khóa chiếc điện thoại vừa cướp được.

3 đối tượng gồm: Siu Thông (SN 2004), Kpă Mập (SN 2006) cùng trú tại xã Phú Thiện và Siu Krơh (SN 2000, trú tại xã Ia Hiao). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.