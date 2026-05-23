Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cướp giật điện thoại của thiếu nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 22-5, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cướp giật điện thoại của thiếu nữ đang đi trên đường.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, em K.M. (SN 2010, trú tại xã Chư A Thai) đang lưu thông trên đoạn đường thuộc thôn Dlâm. Thời điểm này, em M. mang theo điện thoại để trong túi quần phía sau, hở một phần điện thoại lộ ra ngoài.

9254.jpg
3 đối tượng cướp giật điện thoại của thiếu nữ đã bị bắt khẩn cấp. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, 3 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại của em M. và tăng ga tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư A Thai đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng các đối tượng. Chỉ sau 3 giờ gây án, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ thành công 3 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật khi các đối tượng đang tìm cách mở khóa chiếc điện thoại vừa cướp được.

3 đối tượng gồm: Siu Thông (SN 2004), Kpă Mập (SN 2006) cùng trú tại xã Phú Thiện và Siu Krơh (SN 2000, trú tại xã Ia Hiao). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tin tức

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Pháp luật

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

null