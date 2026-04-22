Truy tìm đối tượng xông vào nhà dân cướp giật vàng, điện thoại lúc rạng sáng

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 22-4, Công an phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản táo tợn lúc rạng sáng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 2 phút ngày 19-4, 1 đối tượng nam giới bịt khẩu trang, mặc quần đen, áo đen, đội mũ đen đã đột nhập vào nhà của bà T. (SN 1960, trú tại thôn Tư Lương, phường An Bình). Thời điểm này, bà T. đang ở một mình trong nhà.

Đối tượng bịt khẩu trang đột nhập vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Thấy có kẻ lạ, bà T. giật mình tỉnh dậy la hét. Lúc này, đối tượng liền áp sát cướp giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại bà T. đang mang theo trên người. Bà T. cố gắng vật lộn khống chế đối tượng, song tên cướp đã vùng dậy bỏ trốn.

Lực lượng Công an thông báo quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng khả nghi liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác tránh để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

