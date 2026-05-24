Các địa phương tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

(GLO)- Ngày 22-5, UBND xã Tuy Phước và xã Bình Hiệp tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I - 2026.

* Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I tại xã Tuy Phước có sự tham gia của 30 thí sinh, được chia làm 5 đội theo các cụm liên thôn: Phước Nghĩa, Phước Thuận, Tuy Phước, Phước Lộc và Diêu Trì.

Trao giải nhất hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” cho đội liên thôn Diêu Trì. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thi, 5 đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi gồm: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội tập trung giới thiệu khái quát về đội, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thông qua các hình thức sân khấu hóa sinh động, sáng tạo.

Phần thi kiến thức kiểm tra hiểu biết về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội xây dựng tiểu phẩm gắn với thực tiễn địa bàn, tập trung vào các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên thôn Diêu Trì, giải nhì cho đội liên thôn Phước Lộc, giải ba cho đội liên thôn Tuy Phước, hai đội liên thôn Phước Thuận và liên thôn Phước Nghĩa đạt giải khuyến khích.

* Tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” xã Bình Hiệp lần thứ I có 50 thí sinh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã.

Các thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý tình huống thực tế liên quan đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cũng như bản lĩnh trong xử lý các tình huống đặt ra.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Tổ an ninh, trật tự cơ sở thôn Thuận Hòa. Đây cũng là dịp để địa phương lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm trong thời gian tới.