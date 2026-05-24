Các địa phương tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 22-5, UBND xã Tuy Phước và xã Bình Hiệp tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I - 2026.

* Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I tại xã Tuy Phước có sự tham gia của 30 thí sinh, được chia làm 5 đội theo các cụm liên thôn: Phước Nghĩa, Phước Thuận, Tuy Phước, Phước Lộc và Diêu Trì.

Trao giải nhất hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” cho đội liên thôn Diêu Trì. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thi, 5 đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi gồm: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội tập trung giới thiệu khái quát về đội, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thông qua các hình thức sân khấu hóa sinh động, sáng tạo.

Phần thi kiến thức kiểm tra hiểu biết về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội xây dựng tiểu phẩm gắn với thực tiễn địa bàn, tập trung vào các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên thôn Diêu Trì, giải nhì cho đội liên thôn Phước Lộc, giải ba cho đội liên thôn Tuy Phước, hai đội liên thôn Phước Thuận và liên thôn Phước Nghĩa đạt giải khuyến khích.

* Tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” xã Bình Hiệp lần thứ I có 50 thí sinh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã.

Các thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý tình huống thực tế liên quan đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cũng như bản lĩnh trong xử lý các tình huống đặt ra.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Tổ an ninh, trật tự cơ sở thôn Thuận Hòa. Đây cũng là dịp để địa phương lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm trong thời gian tới.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Gia Lai xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất tại 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

