Gần 180 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở xã Chư Sê

(GLO)- Sáng 12-11, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn xã.

Theo đó, lực lượng được Công an tỉnh cấp quân tư trang có 179 thành viên, với 52 thành viên là người dân tộc thiểu số. Lực lượng tham gia bảo vệ ở cơ sở sẽ phân bổ đều thành 51 tổ phụ trách địa bàn của 51 thôn, làng trên địa bàn xã Chư Sê.

Gần 180 người sẽ tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Chư Sê. Ảnh: Trúc Phùng

Được biết, xã Chư Sê sau sáp nhập từ 5 địa phương (thị trấn Chư Sê, xã Dun, xã Ia Pal, xã Ia Blang và xã Ia Glai) có diện tích tự nhiên lớn, quy mô dân số đông. Địa bàn xã có 2 tuyến quốc lộ 14 và quốc lộ 25 đi qua tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT.

Do đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò nòng cốt để phối hợp với lực lượng Công an, hệ thống chính trị ở cơ sở chủ động nắm chắc địa bàn, triển khai các biện pháp cụ thể đảm bảo ANTT.

Cụ thể như hỗ trợ xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử; hỗ trợ vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn xã…

Sau lễ ra mắt, ông Lý Anh Sang-Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê đã thăm, tặng quà động viên số tiền 2 triệu đồng cho Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn 6.