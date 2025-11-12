Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Gần 180 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở xã Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
TRÚC PHÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-11, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn xã.

Theo đó, lực lượng được Công an tỉnh cấp quân tư trang có 179 thành viên, với 52 thành viên là người dân tộc thiểu số. Lực lượng tham gia bảo vệ ở cơ sở sẽ phân bổ đều thành 51 tổ phụ trách địa bàn của 51 thôn, làng trên địa bàn xã Chư Sê.

gan-180-nguoi-se-tham-gia-luc-luong-bao-ve-antt-o-co-so-tren-dia-ban-xa-chu-se-anh-truc-phung.jpg
Gần 180 người sẽ tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Chư Sê. Ảnh: Trúc Phùng

Được biết, xã Chư Sê sau sáp nhập từ 5 địa phương (thị trấn Chư Sê, xã Dun, xã Ia Pal, xã Ia Blang và xã Ia Glai) có diện tích tự nhiên lớn, quy mô dân số đông. Địa bàn xã có 2 tuyến quốc lộ 14 và quốc lộ 25 đi qua tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT.

Do đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò nòng cốt để phối hợp với lực lượng Công an, hệ thống chính trị ở cơ sở chủ động nắm chắc địa bàn, triển khai các biện pháp cụ thể đảm bảo ANTT.

Cụ thể như hỗ trợ xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử; hỗ trợ vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn xã…

Sau lễ ra mắt, ông Lý Anh Sang-Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê đã thăm, tặng quà động viên số tiền 2 triệu đồng cho Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn 6.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

null