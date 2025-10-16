Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trả lại 58 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Chiều 15-10, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã biểu dương, khen thưởng chị Rah Lan Hen (SN 1987, trú tại làng Teng Nông, xã Ia Hrú) về nghĩa cử cao đẹp khi trả lại 58 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14-10, anh Siu Lan (SN 1986, trú tại làng Teng Nông) chở theo vợ là chị Rah Lan H’Nhép (SN 1990) đi trên đoạn đường từ chợ xã Chư Sê về nhà.

ubnd-xa-chu-se-da-trao-tang-2-trieu-dong-nham-khich-le-nghia-cu-dep-cua-chi-hen-anh-viet-anh.jpg
Đại diện UBND xã Chư Sê đã trao tặng 2 triệu đồng cho chị Hen. Ảnh: Việt Anh

Trên đường đi, vợ chồng anh Lan đã đánh rơi chiếc túi xách bên trong chứa 58 triệu đồng và một số giấy tờ. Được biết, gia đình anh Lan có hoàn cảnh rất khó khăn, số tiền bị đánh rơi được tích góp nhiều năm để chuẩn bị xây nhà.

Chiều cùng ngày, chị Hen trên đường đi gặt lúa về đã nhặt được chiếc túi xách nói trên. Sau đó, chị đã đến Công an xã Chư Sê trình báo nhằm tìm người đánh rơi để trả lại.

Chiều 15-10, Công an xã Chư Sê đã tổ chức cho chị Hen giao lại túi xách cho vợ chồng anh Lan. Ông Trần Minh Triều-Chủ tịch UBND xã Chư Sê-đã biểu dương nghĩa cử cao đẹp của chị Hen và tặng chị 2 triệu đồng.

