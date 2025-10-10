Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã không tham của rơi

(GLO)- Ngày 10-10, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Nguyễn Văn Phúng cho biết: UBND xã đang làm thủ tục khen thưởng đột xuất anh Đinh Tuynh-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Trước đó, sáng 7-10, trên đường di chuyển từ nhà (xã Vĩnh Kim cũ) lên UBND xã Vĩnh Sơn, khi đến đèo Vĩnh Sơn, anh Tuynh phát hiện một chiếc túi xách nằm bên lề đường. Kiểm tra bên trong, anh thấy có một chiếc laptop cùng một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến Trường Tiểu học Vĩnh Sơn. Ngay sau đó, anh Tuynh đã liên hệ Ban Giám hiệu nhà trường và trực tiếp mang túi xách bàn giao lại cho chủ nhân.

Anh Tuynh (bìa trái) đem túi xách nhặt được lên trường Tiểu học Vĩnh Sơn để bàn giao lại cho chủ nhân. Ảnh: NVCC

Nhận lại được tài sản, thầy Trần Văn Nghĩa, giáo viên tại điểm trường thôn K8 (thuộc trường Tiểu học xã Vĩnh Sơn) xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ tài sản đã mất lại có thể tìm lại được. Thật may mắn khi người nhặt được là cán bộ của xã. Anh Tuynh rất tốt bụng, đã chủ động liên lạc để trả lại tài sản cho tôi”.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Nguyễn Văn Phúng khẳng định: Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của anh Tuynh là hành động đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, cần được biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng.