Khởi công “Điểm trường mơ ước” tại xã vùng cao Vĩnh Sơn

Thôn K4, xã Vĩnh Sơn là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, dân cư phân tán, giao thông cách trở, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Hiện tại, thôn có 172 trẻ mầm non nhưng thiếu thốn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Công trình "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường K4 thuộc Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn được xây dựng với tổng kinh phí 600 triệu đồng, gồm 2 phòng học kiên cố.

Lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" ở xã vùng cao Vĩnh Sơn. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Đinh Nam Cường-Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung-Tây Nguyên, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, cho biết: "Chúng tôi mong rằng công trình sẽ mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, tạo tiền đề để các em vươn lên trong học tập, sau này góp sức xây dựng quê hương".

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phúng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai thuận lợi, huy động sự hỗ trợ từ người dân địa phương để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Địa điểm xây dựng "Điểm trường mơ ước" tại xã vùng cao Vĩnh Sơn. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Đinh Thị Hiền chia sẻ: “Công trình này thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa với cô và trò điểm trường K4. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm này, chất lượng giáo dục tại địa phương sẽ được nâng cao”.